ËÙ¤Á¤¨¤ß¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿Bro.KORN¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÙ¤Á¤¨¤ß¤¬22Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤ÎBro.KORN¡Ê¥Ö¥é¥¶¡¼¡¦¥³¡¼¥ó¡Ë¤È¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ËÙ¤ÏBro.KORN¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥ä¥ó¥ä¥ó²Î¤¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¼ýÏ¿°ÊÍè¤À¤Í¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖKORN¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç°Â¿´Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Bro.KORN¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢Bro.KORN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´ÉÂµ¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡ª¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Öº£Æü¤ÎºÆ²ñ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£