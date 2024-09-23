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¡¡°ËÆ£¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë±Ç²è¡ÖNANA¡×¤Ë½Ð±é¡£·àÃæ²Î¤Ç¤¢¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖENDLESS STORY¡×¤òREIRA starring YUNA ITOÌ¾µÁ¤ÇÈ¯Çä¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2006Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPrecious¡×¤Ï¡¢Æ±Ç¯¸ø³«¤·Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±Ç²è¡ÖLIMIT OF LOVE ³¤±î¡×¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£