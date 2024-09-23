¡ÚÂ®Êó¡ÛÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡¿·ÂåÉ½¤ËÌîÅÄ²ÂÉ§¸µ¼óÁê¤òÁª½Ð¡¡·èÁªÅêÉ¼¤Ç»ÞÌî»áÇË¤ë
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï23Æü¡¢Î×»þÅÞÂç²ñ¤ÇÂåÉ½Áªµó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§¸µ¼óÁê¤¬»ÞÌî¹¬ÃËÁ°ÂåÉ½¤òÇË¤êÅöÁª¡¢¿·¤¿¤ÊÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
µÄ°÷¤é¤ÎÉ¼¤ËÅÞ°÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼É¼¤ò²Ã¤¨¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÄ»á¤¬267¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Àô·òÂÀÂåÉ½¤Ï143¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢µÈÅÄÀ²Èþ½°±¡µÄ°÷¤Ï122¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤»¤º¡¢ÌîÅÄ»á¤È»ÞÌî»á¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ¹ñ²ñµÄ°÷¤é¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÄ»á¤¬232¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢»ÞÌî»á¤¬180¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¾¡Íø¤·¤¿ÌîÅÄ»á¤¬¿·ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
ÌîÅÄ»á¤Ï67ºÐ¡£1993Ç¯¤Ë½°±¡µÄ°÷¤Ë½éÅöÁª¤·¤¿¡£96Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«105É¼¤Îº¹¤ÇÍîÁª¤·¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤¿¤¬¡¢µìÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤ÇºâÌ³Áê¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢2011Ç¯¤ËÂè95ÂåÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£2012Ç¯12·î¤Î½°±¡Áª¤ÇÇÔËÌ¤·¤Æ¼óÁê¤ò¼Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ç¤ÏºÇ¹â¸ÜÌä¤Ë½¢¤¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Î°ÂÇÜ¸µ¼óÁêÄÉÅé±éÀâ¤ä¡¢À¯¼£²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ë¸·¤·¤¤ÄÉµÚ¤Ê¤É¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÊÛÀå¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
Éã¤¬¼«±Ò´±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸µÍè¤ÏÊÝ¼éÅª¤ÊÎ©¾ì¤À¤¬¡¢À¯¼£»ÑÀª¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÍÇ¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±ØÁ°¤Ç¤Î¡È¤«¤ï¤éÈÇ¡É¤È¾Î¤·¤¿¥Ó¥éÇÛ¤ê¤Ï¸©µÄ»þÂå¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤É³ÊÆ®µ»´ÑÀï¤¬¼ñÌ£¡£