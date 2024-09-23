ÌÕÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¢¿ä¤·¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¤Î¼Ì¿¿¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤Ë´î¤Ó
ÌÕÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡Ê35¡Ë¤¬¡¢¡È¿ä¤·¡É¤À¤È¤¤¤¦¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥á¥ë¡×¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ø¤ÎÂçÈ¿¶Á¤Ë´î¤Ó¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥á¥ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼·²¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ß¡¼¥á¥ë¡×¤ËÂ°¤¹¤ë¥¦¥µ¥®¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢9·î20Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ßÀÅÄ¤ÏÆ±Æü¡¢¡Öº£Æü¤Ï²¶¤Î¿ä¤·¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ß¡¼¥á¥ë¤ÎÃÂÀ¸Æü¤é¤·¤¤¡×¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë²Ä°¦¤µ¡£ÌÕÌÜ¤Î²¶¤¬¼«»£¤ê¤·¤¿¼Ì¿¿¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¤¦¤µ¤®¤Á¤ã¤ó¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¡×¤È¡¢²è³Ñ¤Î±¦´ó¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¥á¥ë¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È»£¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ä¡Ö¾¯¤·±¦Â¦¤Ë¡¢¤¤¤ë¤±¤É¡¢¸«ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡¢¡Ö²Ä°¦¤¯¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Åö³º¥Ý¥¹¥È¤Ï9.9Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ßÀÅÄ¤Ï23Æü¡¢¡Ö¶âÍËÆü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ß¡¼¥á¥ë¤Î¼Ì¿¿¤¬9.9Ëü¤¤¤¤¤Í¤Ä¤¤¤Æ¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤Ë´î¤Ó¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö²¶¤ÏÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¼ª¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Î¿å¶Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¡¢Æùµå¤¬¥Ï¡¼¥È·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¡¢¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤³¤È¡£ºÇ¹â¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ßÀÅÄ¤ÏÀèÅ·À¤Î»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤Á¡¢ÌÕÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£2018Ç¯¤Ë¤ÏR¡Ý1¤°¤é¤ó¤×¤ê¡Ê¸½ºß¤ÎR¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£