¡Ö»È¤¨¤Ê¤¤²Ç¡×¥Í¥Á¥Í¥Á¤È²Ç¥¤¥Ó¥ê¤ò¤·Â³¤±¤¿µÁÊì¡£¸Â³¦²Ç¤¬Êü¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡Ä¡ª¡©¢ÍµÁÊì¤È±ß³ê¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È
·ëº§À¸³è¤ò±Ä¤à¾å¤Ç¡¢µÁ²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤È±ß³ê¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸²½¤ä½¬´·¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢µÁÊì¤È¤Î´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÂº½Å¤·¡¢°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë½ÀÆðÀ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¿´¤¬Íð¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤â¡¢ÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÂÐÎ©¤òÈò¤±¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖµÁ¼Â²È¤Ç¡¢Í¼¿©¤Î½àÈ÷Ãæ¡ÄÉÔµ¡·ù¤ÊµÁÊì¤Ë¡Ø»È¤¨¤Ê¤¤²Ç¡Ù¤È¥Í¥Á¥Í¥Á²Ç¥¤¥Ó¥ê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢É×¤Ë¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤â¤¦¥À¥á¡Ä¡Ù¤È¾²¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢1¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤ºÉ×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢µÁÊì¤ÎÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤º¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»öÁ°¤Î½àÈ÷¤ÈÇÛÎ¸¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤È±ß³ê¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¦
Ê¸²½¤ä½¬´·¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢µÁÊì¤È¤Î´Ö¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÂº½Å¤·¡¢°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë½ÀÆðÀ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
²º¤ä¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿´¤¬¤±¤ë
µÁÊì¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¿´¤¬Íð¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤â¡¢ÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÂÐÎ©¤òÈò¤±¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É×¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë
¡ÖµÁ¼Â²È¤Ç¡¢Í¼¿©¤Î½àÈ÷Ãæ¡ÄÉÔµ¡·ù¤ÊµÁÊì¤Ë¡Ø»È¤¨¤Ê¤¤²Ç¡Ù¤È¥Í¥Á¥Í¥Á²Ç¥¤¥Ó¥ê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢É×¤Ë¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤â¤¦¥À¥á¡Ä¡Ù¤È¾²¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢1¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤ºÉ×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢µÁÊì¤ÎÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤º¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»öÁ°¤Î½àÈ÷¤ÈÇÛÎ¸¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë