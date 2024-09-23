¤³¤ó¤Ê¤ËÊâ¤¯¤ÎÊ¹¤¤¤Æ¤Í¤¨¤¾¡Ä ¾è¤ê´¹¤¨¤ò¡È¤Ç¤¤ì¤ÐÈò¤±¤¿¤¤¡É¾è¤ê´¹¤¨±Ø¤¿¤Á ±«¤ÎÆü¤µ¤é¤Ë¥²¥ó¥Ê¥ê
¡Ö¡ü¡üÀþ¤Ï¾è¤ê´¹¤¨¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ÇÎó¼Ö¤ò²¼¤ê¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤Ë¤Ò¤É¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Åìµþ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¾è¤ê´¹¤¨±Ø¡©¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê±Ø¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¾è¤ê´¹¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤¬¥Ï¡¼¥É¥ë¹â¤¹¤®¤ë
¡¡Åìµþ¤Ë¤ÏJRÀþ¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤ª¤è¤ÓÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¤ÎÃÏ²¼Å´¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂç¼ê»äÅ´¤ÎÏ©Àþ¤¬ÌÖ¤ÎÌÜ¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤¬¸òº¹¤¹¤ëÃÏÅÀ¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¤Ï¾è¤ê´¹¤¨±Ø¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Ê£¿ôÏ©Àþ¤Ë¾è¤ê·Ñ¤¤¤ÇÅìµþ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿±Ø¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¾è¤ê´¹¤¨±Ø¤À¤È¤¤¤¦¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÉÔÊØ¤Ê¤Î¡©¡×¤È¡¢¤Ä¤¤¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿åÆ»¶¶±ØÁ°¡£JR±Ø¤Ï±¦¼ê±ü¡¢ÅÔ±ÄÀþ¤Î±Ø¤Ï¸å¤í¤À¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë¡£
ÀõÁð±Ø¡ÊÅìµþ¥á¥È¥í¡¿ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¡¿ÅìÉðÅ´Æ»¡¿¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ë
¡¡¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯ÈË²Ú³¹¤ÎÀõÁð¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´2Ï©Àþ¡¢»äÅ´2Ï©Àþ¤¬¡ÖÀõÁð±Ø¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÅìÉðÅ´Æ»¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¡¢ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¤Î±Ø¤Ï¶ùÅÄÀî¤Ë±è¤Ã¤ÆÆîËÌ¤ËÊÂ¤Ó¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤ÏÈæ³ÓÅªÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤ÎÀõÁð±Ø¤Ï¡¢¤³¤ì¤é3¼Ò¤ÎÀõÁð±Ø¤«¤éÀ¾¤Ë300m¼åÎ¥¤ì¤¿ÅÔÆ»4652¹æ¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¹ñºÝÄÌ¤ê¡×¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤Ë¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤Çº®»¨¤¹¤ë¿·Ãç¸«À¤ÄÌ¤ê¤äÍëÌçÄÌ¤ê¤òÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤«¤éÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÎÙ¤Î¡Ö¿·¸æÅÌÄ®±Ø¡×¡ÊÂç¹¾¸ÍÀþ¡Ë¤«¡¢Â¿¤¯¤ÎÏ©Àþ¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖËÌÀé½»±Ø¡×¤ÎÍøÍÑ¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
Â¢Á°±Ø¡ÊÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¡Ë
¤½¤ÎÀõÁð±Ø¤«¤éÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¤Ç¤Ò¤È±Ø¤Î¡ÖÂ¢Á°±Ø¡×¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¤â³«ÄÌ»þ¤Ë±Ø¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÀõÁðÀþ¤È¤Î¾è¤ê´¹¤¨±Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤ò¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÃÏ¾å¤Ë½Ð¤Æ¡¢¹ñÆ»6¹æ¡Ê¹¾¸ÍÄÌ¤ê¡Ë¤ò200m¤Û¤ÉÊâ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ²¼¤«¤é¤Î°ÜÆ°¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¤ª¤ª¤à¤Í10Ê¬¤Ï¤«¤«¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«¤ÎÆü¤ËÃÎ¤é¤º¤Ë¹ß¤ê¤ë¤È¡¢¸å²ù¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
Î¾¹ñ±Ø¡ÊJR¡¿ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¡Ë
¡¡Âç¹¾¸ÍÀþ¤ÏÅìµþ¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ç¤Û¤ÜºÇ¸åÈ¯¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏ²¼¿¼¤¯¤òÁö¤ê¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤Ë¾å²¼¤Î°ÜÆ°¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë±Ø¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÎ¾¹ñ±Ø¡×¤Ï¡¢ÃÏ²¼¿¼¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢JRÁíÉðÀþ¤ÎÎ¾¹ñ±Ø¤«¤éÅì¤Ë300m¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿ÅÔÆ»463¹æ¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢¾è¤ê´¹¤¨¤Ë¤ÏJRÁíÉðÀþ¤ÎÆîÂ¦¤ÎÀþÏ©±è¤¤¤ò5Ê¬¶á¤¯Êâ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤ªÁíÉðÀþ¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤Ï¡Ö¹¾¸ÍÅìµþÇîÊª´Û¡ÊÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤Î¤¿¤áµÙ´ÛÃæ¡Ë¡×¡ÖÅìµþÅÔ²¼¿åÆ»¶É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅìµþÅÔ¤Î»ÜÀß¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£JR¤Î±Ø¤«¤é¡¢¤³¤ì¤é»ÜÀß¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¤¢¤ëÂç¹¾¸ÍÀþ¤Î±Ø¤Þ¤Ç¡¢»ÜÀß¤ÎÉßÃÏ¤Î°ìÉô¤ò²°º¬ÉÕ¤¤ÎÏ¢ÍíÄÌÏ©¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÏÌ£¤Ë¿É¤¤¡ª¾è´¹¤¨±Ø¤â
¡¡±Ø¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¡¢¤Ç¤â¿Ê¤á¤Ê¤¤¡ª ¤½¤ó¤Ê¾è´¹±Ø¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿åÆ»¶¶±Ø¡ÊJR¡¿ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¡Ë
¡¡JRÃæ±ûÁíÉð´Ë¹ÔÀþ¤ÈÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´»°ÅÄÀþ¤Î¡Ö¿åÆ»¶¶±Ø¡×¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥É¡¼¥àµå¾ì¡¢Å¸¼¨»ÜÀß¡¢Í·±àÃÏ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¡×¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î±Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ï¡¢¤Ï¤Ê¤Ï¤ÀÉÔÊØ¤Ç¡¢ÅÔÆâÍ¿ô¤Î´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤¢¤ëÅÔÆ»405¹æ¡Ö³°ËÙÄÌ¤ê¡×¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¤Î¿åÆ»¶¶±Ø¤Ï¡¢¤¹¤°Æî¤Ç¿ÀÅÄÀî¤Î²¼¤ò¤¯¤°¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¡¼¥à¤ÏÃÏ²¼¿¼¤¯¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤«¤éÃÏ¾å¤Ø¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÍÑ°Õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ³°ËÙÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¿®¹æÂÔ¤Á¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¤Þ¤¿±«¤äÆüº¹¤·¤ò¤µ¤¨¤®¤ë²°º¬¤ä¤Ò¤µ¤·¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÌîµå½ªÎ»¸å¤Ê¤É¤Ï¿Í¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¡¢¿Ê¤à¤³¤È¤¹¤é¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÔ±Ä»°ÅÄÀþ¤«¤éÁíÉðÀþÀéÍÕÊýÌÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿ÀÊÝÄ®±Ø¤ÇÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ÆÇÏ¶ô²£»³±Ø¤Ç²¼¼Ö¤·¡¢ÁíÉð²÷Â®ÀþÇÏ¶ôÄ®±Ø¤ÎÍøÍÑ¤¬¡¢¿·½ÉÊýÌÌ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ±¤¸¤¯¿ÀÊÝÄ®±Ø¤«¤éÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
Åìµþ±Ø¡ÊJR¡¿Åìµþ¥á¥È¥í¡Ë
¡¡JR¤Î¡ÖÅìµþ±Ø¡×¤Ë¤Ï¡¢³Æ¿·´´Àþ¤Î¤Û¤«¡¢»³¼êÀþ¡¢µþÉÍÅìËÌÀþ¡¢¾åÌîÅìµþ¥é¥¤¥ó¡¢Ãæ±ûÀþ²÷Â®¡¢ÁíÉð²£¿Ü²ìÀþ²÷Â®¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºßÍèÀþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÊÌ³Ê¤È¸À¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢µþÍÕÀþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÌÃÖ´Ø·¸¤Ï¡¢Åìµþ±Ø¤Î±Ø¼Ë¤ÎÆî¡¢ÀþÏ©¤ÈÄ¾¹Ô¤¹¤ëÅÔÆ»406¹æ¤ÎÃÏ²¼4F¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â¤ÏÅìµþ±Ø¤ÈÀ®ÅÄ±Ø¤ò·ë¤Ö¡ÖÀ®ÅÄ¿·´´Àþ¡×¤Î¥Û¡¼¥à¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃÏ²¼¶õ´Ö¤¬Å¾ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µþÍÕÀþ¤ÎÅìµþ±Ø¤ØÄÌ¤¸¤ëÃÏ²¼ÄÌÏ©¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë¡£
¤³¤ÎµþÍÕÀþ¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ï¡¢Â¾¤ÎJRÀþ¤«¤é¤âµ÷Î¥¤¬¤¢¤êÌÌÅÝ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¯¤ËÆ±¤¸Åìµþ±Ø¤òÌ¾¾è¤ëÅìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ý¥ÎÆâÀþÃæ±û²þ»¥¤òJRÅìµþ±ØÂ¦¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¤¹¤°ÀµÌÌ¤Ë¡Ö¢¬JRÀþ ¿·´´Àþ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿°ÆÆâÈÄ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤òÌð°õ¤Ë½¾¤Ã¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È±ó²ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ²ò¤ÏÆ±¤¸´ÇÈÄ¤Î±¦Â¦¤ËÊÂ¤Ö¡ÖJRµþÍÕÀþ¢ª¡×¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤¤¡¢±¦¼êÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¥ë¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤³¤ÎºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤â¡¢´Ý¥ÎÆâÀþ¥Û¡¼¥à¤«¤éµþÍÕÀþ¥Û¡¼¥à¤Þ¤Ç¡¢10Ê¬¶á¤¤°ÜÆ°»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¸¤Ä¤ÏÅìµþ¥á¥È¥í¤«¤éµþÍÕÀþÅìµþ±Ø¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ï¡¢ÀéÂåÅÄÀþ¤ò»È¤¤¡ÖÆó½Å¶¶Á°±Ø¡×¤Ç¹ß¤ê¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÃÏ¾å¤òÊâ¤¯¤Î¤¬ºÇÃ»¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¾å²¼¤Î°ÜÆ°¤¬É¬Í×¤Ê¾å¡¢½ë¤¤Æü¡¢±«¤ÎÆü¤Ï²¯¹å¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÅìµþ±Ø¤«¤éµþÍÕÀþ»ÏÈ¯¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÆüÈæÃ«Àþ¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¡ÖÈ¬ÃúËÙ±Ø¡×¡¢Í³ÚÄ®Àþ¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¡Ö¿·ÌÚ¾ì±Ø¡×¤ÎÍøÍÑ¤¬¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡°Ê¾å¡¢Æ±Ì¾¤Ê¤¬¤é¤â¾è¤ê´¹¤¨¤¬ÌÌÅÝ¤Ê±Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤Î°ÜÆ°¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£