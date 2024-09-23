Áð¤Ê¤®¹ä¡Ö¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¤ò¹¤²¤Æ7Ç¯¡×¡¡Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤Ë¡ÈÌ¾¸À¡É¾Ò²ð¡Ö»þ´Ö¤¬Ìµ¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤¦¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁð¤Ê¤®¹ä¡Ê50¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÁðÆå¤ä¤¹¤È¤â¤Î¤¦¤µ¤®¤È¤«¤á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦35¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö9·î22Æü¤«¡¢º£Æü¡£"¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ"¤ò¹¤²¤Æ7Ç¯¤Ç¤¹¡£º£Æü¤«¤é8Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£³¤¸¶¤È¤â¤³¤«¤é¡Ö¤â¤¦7Ç¯¤Ç¤¹¤«¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢¡Ö¼Â¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤¯¤ËÌµ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ê°ð³À¡Ë¸ãÏº¤µ¤ó¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó"¥Ó¥¹¥È¥í¡¡¥¸¥ç¡¼"¤Ç¤´ÈÓ¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢·ë¹½¤ß¤ó¤ÊË»¤·¤¯¤Æ¡£¤ª±¢ÍÍ¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÁð¤Ê¤®¤Ï¡ÖºÇ¶á¤É¤³¤«¤«¤é½¦¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤âË»¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ø»þ´Ö¤¬Ìµ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤¦¤±¤É¡¢¿ÍÎà»Ë¾å°ìÈÖ»þ´Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬ËÍ¤¿¤Á¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÀÎ¤Î¿Í¤Ï°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤éÀÎ¤Î¿Í¤«¤é»×¤¨¤Ð¡Ø»þ´Ö¤¬Ìµ¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÀÎ¤Ê¤ó¤ÆÊâ¤¤Ç¤¹¤è¡£ÂçºåÍè¤ë¤Î¤Ë¤â30Æü¤°¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¿ÍÎà»Ë¾å°ìÈÖ»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È³¤¸¶¤È¤â¤³¤é¤â¡Ö¤½¤Ã¤«¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Êª±¿¤ó¤À¤ê¡Ä¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£¡ÖºÇ¹â¤À¤è¤Í¡£·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤ÆË»¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤Ï»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ºÇ¹â¤¸¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£