Ž¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤ëŽ£¤Ï´í¸±¤¹¤®¤ë¡ÄËÜÅö¤ËÌÙ¤«¤ëŽ¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈŽ£¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÌä¤¤¤«¤±¤ÎÃæ¿È
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÃæÂ¼ÍÛÆó¡Ø¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÃæ¿´¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬ ¾å¾ì´ë¶ÈÁÏ¶È¼Ô¤«¤é³Ø¤Ö»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Î¼ÂÁ©ÏÀ¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¾¯¿Í¿ô¤·¤«¹ç°Õ¤·¤Ê¤¤
PayPal¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤êÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤â¼ÂÀÓËÉÙ¤Ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï¡¢Ãø½ñ¡ØZero to one¡Ù(NHK½ÐÈÇ¡¢2014Ç¯)¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»¿À®¤¹¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿¿¼Â¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢ÌÀ¼¨Åª¤Ê¾Úµò¤«¤éÏÀÍýÅª¤ËÆ³½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£²áµî¤Î·Ð¸³¤äÂ¾¤Î»öÎã¤«¤é¤Î¥¢¥Ê¥í¥¸¡¼¡ÊÎà¿ä¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤È¤Ê¤ë¹Í¤¨¤È¡¢´ã¤ÎÁ°¤Î»ö¼Â¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÆ³½Ð¤¹¤ë¡ÈÆÈ¼«¤Î¡É²ò¼á¤¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ÏÂ¾¿Í¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢»¿À®¤¹¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿·µ¬»²Æþ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò·Áºî¤ëÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤¬¡¢µÒ´ÑÅª¤ÊÏÀµò¤òÂ¿¤¯»ý¤Á¡¢Ã¯¤â¤¬Æ±°Õ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¡¢Åê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ïµæ¶ËÅª¤Ë¤Ï¹ñºÄ¤Î¤è¤¦¤ËÄã¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ç°ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿·µ¬»ö¶È¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤ê³°¤ì¤¬Âç¤¤¤¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤Åê»ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¿·µ¬»ö¶È¤òºî¤ëÊ¸Ì®¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÍý²ò¤Ç¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤«¤éÎ©¾Ú²ÄÇ½¤«¤Ä¹â¤¤¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÁÀ¤¨¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸¶ÍýÅª¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤³¤ÎÆÃÀ¤ò¤â¤Ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö³¸Á³À¤òÀâÌÀ¤»¤è¡×¤ÈÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂç¤¤¯²¼Íî¤µ¤»¤ë¡£
¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë»ö¼Â¤ÈÇØ·ÊÃÎ¼±¡¦·Ð¸³¤òÅý¹ç¤·¤¿·ë²ÌÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢Æ±¤¸¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÎà»÷ÃÎ¼±¡¦·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¼Ô¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆÃÄê¤Î²ñ¼ÒÆâ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸·Ð¸³¤ò¶¦Í¤¹¤ë¾¯¿Í¿ô¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¾¯¿Í¿ô¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ÏÂç¿Í¿ô¤Ç¤Ï¶¦Í¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¢£¤¢¤Ê¤¿¤ÏGoogle¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤¿¤«¡©
¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤¬Ëü¿Í¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹Îã¤È¤·¤Æ¡¢ÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¤¬Google¤ÎÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
Google¤ÏÁÏ¶È¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢VC¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥É¡¼¥¢¤Ø»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Î17Ëç¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤Î¤¦¤Á¿ô»ú¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤Ï2Ëç¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤ËGoogle¤Ï¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ18ÈÖÌÜ¤Î»²Æþ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾å¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Ï»ö¶È·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¥é¥ê¡¼¡¦¥Ú¥¤¥¸¤¬ÎÏÀâ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¤¤«¤ËÀè¹Ô¼Ô¤Î¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¼Á¤¬°¤¯¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
·ë²ÌÅª¤ËGoogle¤ÏÅê»ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢Åê»ñ¤Ï¤³¤ÎÀè¹Ô¼Ô¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÅÒ¤±¤é¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ò·ï¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇÆ¼Ô¤¬µðÂç¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀºÅÙ¤ÈÂ®ÅÙ¤¬·èÄêÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢Google¤¬¸ì¤ëÊýË¡¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
ÁÏ¶È¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡Ö¾¡¤ÁÈ´¤¯°Õ»×¡×¤È¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
¡Ö¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÆÌÙ¤«¤ë¤Î¡©¡×¡Ö³Î¤«¤Ë·¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¿¿»÷¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ¤Ï¼Â¹Ô¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢£¡ÖÇä¾å¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö100²¯¥É¥ë¡×
¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ÏÃ¯¤â¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Çä¾å¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç»ñ¶âÄ´Ã£¤òÌÏº÷¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Åê»ñ²È³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¿ô½½¼Ò¤ò²ó¤ë¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ë¡£»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼õ¤±¤ëGoogleÂ¦¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅê»ñ²È¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÏÌµÂÌ¤Ê¤Î¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇÆ¼Ô¤¬µðÂç¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Yahoo!¤Ï¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÃÎ¸«¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐGoogle¤¬¸ì¤ëÊýË¡¤¬ÂÅÅö¤Ç¤¢¤ë¤«ÈÝ¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
Àè¤Î¾ò·ï¤ÎºÇ¸å¤Ëµó¤²¤¿¡ÖÁÏ¶È¼Ô¤Î¾¡¤ÁÈ´¤¯°Õ»×¡×¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ¶»¡Ç½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£Åö»þ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÖÇä¾å¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¥é¥ê¡¼¡¦¥Ú¥¤¥¸¤Ï¡¢¡Ö100²¯¥É¥ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡Êº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡£
ÌÞÏÀ¤³¤ì¤À¤±¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¯°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢´ë¶È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌî¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤È¤¤ËÅê»ñ²È¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÅ¬Àµ¤À¤±¤ò¸«¤ÆÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
Y combinator¤¬Airbnb¤ËÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿ºÝ¤ÎÍýÍ³¤ÏAirbnb¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤é¤¬Áªµó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÍÑ¤Ë¥ª¥Ð¥Þ¡¦¥Þ¥±¥¤¥óÎ¾»á¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò°õºþ¤·¤¿¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¤òÈÎÇä¤·ÆüÁ¬¤ò²Ô¤¤¤À¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢Åê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¡£
¢£CEO¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ï¥¿¥Õ¤Ç¿É¤¤
ÆÃ¤ËGoogle¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡Ö¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÌÙ¤«¤ë¡×¡ÖGoogle¤ÎÊýË¡¤Ê¤é¾¡¤Æ¤½¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦2ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾Úµò¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¿®¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤óÅê»ñ²È¤ÏÅê»ñÂÐ¾Ý¤¬ÉÁ¤¯ÀïÎ¬¤ò´°Á´¤Ë¿®¤¸¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Î¿®ÅÙ¹ç¤¤¤Ë±þ¤¸¤¿¶â³Û¤ò½Ð»ñ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¡£
ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÅ¬Àµ¤Ï´ë¶È¤ÎÀ®¸ù¤Ë»ÙÇÛÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£Uber¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤¿¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥«¥é¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙÀ®¸ù¤·¤¿µ¯¶È²È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Uber¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤¬CEO¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÅö½é¤Ïµñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
CEO¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤É¥¿¥Õ¤Ê¤³¤È¤«¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£·ë¶É¤ÏCEO¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤¿¿ÍÊª¤¬²ñ¼Ò¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤é¤ì¤º¡¢¤·¤Ö¤·¤Ö¼«¿È¤¬CEO¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¼Ò¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
CEO¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Ú¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤Ë°ìÅÙ·Ð¸³¤·¤¿¿ÍÊª¤Ê¤é¤½¤Î¿É¤µ¤ò·ù¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êí´í°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï°ìÉôÎÎ°è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤«»ý¤Æ¤Ê¤¤
¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÆÃÄê¤ÎÎÎ°è¤Ç»ý¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÎÎ°è¤Ç¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò»ý¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Ê¤¤¡£
Îã¤¨¤ÐNvidia CEO¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¢¥ó¤Ï¸½ºßºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿¼Â¶È²È¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢²áµî¤ËÊÆ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëVC¤ÎSequoia capital¤«¤é¡Ö²¿¤«¤òÃµ¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¡¢¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð½Ð¤Æ¤¯¤ë¥µ¥¤¥È¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤É¤¦»×¤¦¤«¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥Ú¡¼¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡¤½¤ì¤ÏÌµÎÁ¤Ê¤Î¤À¤«¤éÌÙ¤«¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
Sequoia capital¤âÌÙ¤«¤ëÊýË¡¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¤éÅê»ñ½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¡£¤ä¤¬¤Æ¤Ï¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÏYahoo!¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¢¥ó¤Ç¤µ¤¨¡¢Yahoo!ÁÏ¶È¼Ô¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
2024Ç¯¡¢ºÇ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤Î1¤Ä¤¬¤³¤Î¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¢¥ó¤¬CEO¤ÎNvidia¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤ÇNvidia¤Î¸ÜµÒ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤è¤¦¡£
3D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¸þ¤±¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤Ï¡¢¥à¡¼¥¢¤ÎË¡Â§¤Ë½¾¤¤Ä¹´ü´Ö¤ËÅÏ¤êÈôÌöÅª¤ÊÀÇ½¾å¾º¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÍâÇ¯¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÀÇ½²á¾ê¤Ç¤â¸ÜµÒ¤ÏÍß¤·¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¶¥¹ç¤Ï¸½»þÅÀ¤Î¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾ï¤Ë»þÂåÃÙ¤ì¤ÊÀ½ÉÊ¤ò»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸ÜµÒ¤¬µá¤á¤ëÀ½ÉÊ¤È»Ô¾ì¤Ë¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¼«¼Ò¤Ï¾ï¤Ë²á¾êÉÊ¼Á¤ÎÀ½ÉÊ¤òÅêÆþ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
»²ÆþÅö»þ¤Î¶¥Áè´Ä¶¤ÏÈó¾ï¤ËßõÎõ¤Ç¤¢¤ê¡¢Nvidia¤Ë¤Ï200¼Ò°Ê¾å¤Î¶¥¹ç¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤ÀïÎ¬¤ò¼è¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤ÎÀïÎ¬¤ÏÂçÀ®¸ù¤·¤¿¡£ßõÎõ¤Ê¶¥Áè´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¥Ë¡¼¥º¤òÀè²ó¤ê¤·À½ÉÊ¤òÅêÆþ¤·Â³¤±¤ëÇ½ÎÏ¤¬Nvidia¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÈ¯¸«Ç½ÎÏ¤òÃÃÏ£¤¹¤ëÊýË¡
¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¦ºî¤Ã¤Æ¡¦Çä¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤ë°Ê³°¤Ë¤â¡ÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¼Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÈ¯¸«Ç½ÎÏ¤ÏÃÃÏ£²ÄÇ½¤À¡£
»ñÎÁ¤äµ»ö¤À¤±¤Ç¤½¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤¬¸ÜµÒ¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¡£¤³¤ÎÃÃÏ£¤È¼ÂÌ³¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÈ¯¸«Ç½ÎÏ¤ÏÃÃÏ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤À¡£
¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤Ê¤¼Çä¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¥µ¥×¥ê¤Ï¤Ê¤¼Çä¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¿Í¡¹¤ÏÅê¤²Á¬¤Ë¶â¤ò»È¤¦¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼´ë¶È¤ÏÃ¦ÃºÁÇ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤«¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤Î¹ÔÆ°ÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÈ¯¸«Ç½ÎÏ¤Ï¸þ¾å¤¹¤ë¡£
°ìÅÀÃí°ÕÅÀ¤À¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¦¤È¿Í¡¹¤Ï¤è¤¯±³¤ò¤Ä¤¯¡£¡Ö¤Ê¤¼Åê¤²Á¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤¤´¶¾ð¤ò´Þ¤á¤Æ¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤Î¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÌû²÷¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼è¤êÁ¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤ò¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°Í×°ø¤È²ò¼á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´í¸±¤À¡£
·úÁ°¤À¤±¤ò½¸·×¤¹¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÎÑÍýÅª¤Ç¤¢¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¸¤Êª¤À¤í¤¦¤È»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·úÁ°¤Î´¶¾ð¤À¤±¤ËÃíÌÜ¤·¤¿·ë²Ì¡¢´óÉÕ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¶µ°é¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸¡¢°åÎÅ¡¢²áÁÂÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¶È¤Ç¼ºÇÔ¤ËÆ³¤«¤ì¤¿»öÎã¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£
¢£¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÈÉ¬¤º¸«¤Ä¤«¤ë¡É¤È¹Í¤¨¤ÆÃµº÷¤¹¤ë
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç´ÊÃ±¤ËÊ¹¤½Ð¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¸ÀÀâ¤Ï·úÁ°¤È³ä¤êÀÚ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÈÉ¬¤º¸«¤Ä¤«¤ë¡É¤È¹Í¤¨¤ÆÃµº÷¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¿·µ¬»ö¶È¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¸¡¾Ú¤·¤Æ¾¯¤·Æñ¤·¤±¤ì¤Ð¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Ê¤é¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿·µ¬»ö¶È¤ò¼Â¹Ô½ÐÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
É½ÌÌÅª¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò3·ï¹Ô¤Ã¤Æ¡Ö²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤ÆÍÆ°×¤¤¡£¡ÖÊÌ¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¡×¡ÖÊÌ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¤É¤¦¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÈ¯¸«¤ËÌ³¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ö¶Èµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¤¡£
¿·µ¬»ö¶È¤Ï¤½¤â¤½¤âº¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔ³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ò¡ÖÆñ¤·¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÉÔ³Î¼ÂÀ¤ò´Þ¤à¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÂà¤±¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ò¼Â¹Ô½ÐÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æñ¤·¤¤¤¬¡¦ÉÔ³Î¼Â¤À¤¬¡¢¹îÉþ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»×¤¬ÅÚÂæ¤Ë¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
----------
ÃæÂ¼ ÍÛÆó¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤è¤¦¤¸¡Ë
¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò
ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¡¦Æ±Âç³Ø±¡¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê½¤Î»¸å¡¢2014Ç¯¿·Â´¤Ç¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼Æþ¼Ò¡£2015Ç¯Âà¼Ò¸å¡¢»ö¶ÈºÆÀ¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥·¡¼¥ÉÀßÎ©¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¿Íºà¡¦¹¹ð²ñ¼Ò¤òÇã¼ý¤·ÂåÉ½¤È¤·¤Æ»ö¶ÈºÆÀ¸¤ò¹Ô¤¦¡£»ö¶ÈºÆÀ¸¤Î¸å¡¢²ñ¼Ò¤òÇäµÑ¤·¡¢ÇäµÑÀè¤Î¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£2017Ç¯¤è¤ê¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤ÆAI»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²Çä¾å20²¯±ß¡¦±Ä¶ÈÍø±×11²¯±ß¤ËÅþÃ£¸å¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ØÇäµÑ¡£2021Ç¯¡¢¼èÄùÌò¤È¤·¤ÆÅì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¤Ø¾å¾ì¡£2021Ç¯¡¢¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÅê»ñÀè´ë¶È¤ÎÅì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¤Ø¤Î¾å¾ì¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤Ï¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó³¤³°¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È¡¦Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¤ËÂ¿¿ô¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÂ¼ ÍÛÆó¡Ë