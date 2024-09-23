³ô²ÁË½Íî¤¬¿´ÇÛ¤Ç¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¡×¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô²Á¤ÏÊÑÆ°¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã»´ü¤Î²¼Íî¤Ç¤ä¤á¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖNISA¡×¤ò»Ï¤á¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ2024Ç¯8·î¤Ï»îÎý¤Î·î
NISA¤ò»Ï¤á¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2024Ç¯8·î¤Ï»îÎý¤Î·î¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2024Ç¯8·î5Æü¤Ë³ô²Á¤¬µÞÍî¤·¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÎò»ËÅª¤Ê²¼ÍîÉý¤òµÏ¿¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Íâ6Æü¤Ë¤ÏµÞÈ¿È¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎò»ËÅª¤ÊµÞÆ¤ò¸«¤»¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯Áê¾ì¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¡ÖNISA¡×¤È¤Ï¡¢¾®³Û¤«¤éÅê»ñ¤ò¹Ô¤¨¤ë¡Ö¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡×¤Ç¤¹¡£Ä¹´üÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ä»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬Âç¤¤¤NISA¤Ç¤¹¤¬¡¢Åê»ñ¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¤Ï³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ»¼º¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢³ô²Á¤Ï²ñ¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·Êµ¤Æ°¸þ¡¦¶âÍø¿å½à¡¦³°¹ñ°ÙÂØ¡¦À¯¼£Æ°¸þ¡¦¹ñºÝ¾ðÀª¤Ê¤É¡¢Ê£¹çÅª¤ÊÍ×°ø¤ÇÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£NISA¤ò»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÅê»ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÂ»¼º¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖNISA¡×¤ÏÃ»´üÅª¤Ê³ô²Á¤ÎÊÑÆ°¤Ç¤ä¤á¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤
³ô²Á¤Î²¼Íî¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢NISA¤ÏÃ»´üÅª¤Ê³ô²Á¤ÎÊÑÆ°¤Ç¤Ï¤ä¤á¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢NISA¤ÏÃ»´ü¤ÇÃÍ¾å¤¬¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´ü¤Î±¿ÍÑ¤ÇÍø±×¤òÁÀ¤¦À©ÅÙ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¶âÍ»Ä£¤¬2020Ç¯¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡Ö20¡¦30ÂåÅê»ñ½é¿´¼Ô¸þ¤± ¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA Meetup Online¡×¤Î¡Ö¹ñÆâ³°¤Î³ô¼°¡¦ºÄ·ô¤ËÀÑÎ©¡¦Ê¬»¶Åê»ñ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼ý±×Î¨¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÝÍ´ü´Ö5Ç¯¤Ç¤Ï°ìÉôÂ»¼º¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÝÍ´ü´Ö20Ç¯¤ÎÄ¹´ü±¿ÍÑ¤Ç¤ÏÅê»ñ¼ý±×Î¨¤¬2～8¡ó¡ÊÇ¯Î¨¡Ë¤Ë¼ý¤ì¤ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ô²Á¤¬Ë½Íî¤·¤¿ºÝ¤Ë¹µ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤Åê»ñ¹ÔÆ°
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃÎ¼±¤¬Ë³¤·¤¤Åê»ñ½é¿´¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢³ô²Á¤ÎË½Íî¤Ç¹²¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢³ô²Á¤¬Ë½Íî¤·¤¿ºÝ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤3¤Ä¤ÎÅê»ñ¹ÔÆ°¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
NISA¤Î»ñ»º¤ò¤¹¤°¤ËÇäµÑ¤¹¤ë
³ô²Á¤¬Ë½Íî¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢NISA¤Î»ñ»º¤ò¤¹¤°¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹µ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢³ô²Á¤¬²¼Íî¤·Â³¤±¤ë»Ô¾ì¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë½Íî»þ¤Ë»ñ»º¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤ÈÍø±×¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨³ô²Á¤¬²óÉü¤·¤¿¤ê¾å¾º¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢¥êー¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯Ë½Íî¤Ë¤ß¤Þ¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï¸µ¤Î¿å½à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ì»þÅª¤Ë´Þ¤ßÂ»¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤ËÂ»ÀÚ¤ê¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
NISA¤Î¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñ¤ò¤ä¤á¤ë
°ìÅÙ²¼Íî¤·¤¿³ô²Á¤Ï¾ÍèÅª¤Ë²óÉü¤·¤¿¤ê¾å¾º¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢³ô²Á¤ÎË½Íî¤Ë¤è¤Ã¤ÆNISA¤Î¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñ¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³ô¼°¤ò°ìÄê³Û¤ÇÄê´üÅª¤Ë¹ØÆþ¤·Â³¤±¤ë¡Ö¥É¥ë¥³¥¹¥ÈÊ¿¶ÑË¡¡×¤È¤¤¤¦Åê»ñ¼êË¡¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥É¥ë¥³¥¹¥ÈÊ¿¶ÑË¡¤òÂ³¤±¤ë¤È¼«Á³¤ÈÊ¿¶Ñ¹ØÆþÃ±²Á¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¤¿¤È¤¤ËÍø±×¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
º£²ó¤ÏNISA¤È³ô²ÁÊÑÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯8·î5Æü¤ÎÎò»ËÅªµÞÍî¤Ç¡¢´Þ¤ßÂ»¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢NISA¤ÏÄ¹´ü¤Î±¿ÍÑ¤ÇÍø±×¤òÁÀ¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ã»´üÅª¤Ê³ô²Á¤ÎÊÑÆ°¤ÇNISA¤ò¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¶âÍ»Ä£¡¡20¡¦30ÂåÅê»ñ½é¿´¼Ô¸þ¤± ¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA Meetup Online Ä¹´ü¡¦ÀÑÎ©¡¦Ê¬»¶Åê»ñ¤ÈNISAÀ©ÅÙ¡Ê5¥Úー¥¸¡Ë
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー