¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÀÅ²¬¸©½©µ¨Âç²ñ£´¶¯½Ð¤½¤í¤¦¡Ä¾ïÍÕÂçµÆÀî¡¢Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ¡¢À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¢³ÝÀîÀ¾
¡¡ÀÅ²¬¸©½©µ¨Âç²ñ¤Î½à¡¹·è¾¡£´»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£´¶¯¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£¾ïÍÕÂçµÆÀî¤Ï¶ÍÍÛ¤Ë£µ¡½£°¤Ç¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¤ÎÂçÂ¼¹·µ±¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¸ø¼°Àï½é´°Éõ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ¤ÏÆüÂç»°Åç¤Ë£·¡½£²¤Ç¾¡Íø¡££²¡½£²¤Î£¶²ó¤ËÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ°ìµó£´ÆÀÅÀ¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤Ï¾ïÍÕÂçµÌ¤ò£´¡½£±¤Ç²¼¤·¤¿¡£¹âÉôÎ¦Åê¼ê¡Ê£±Ç¯¡Ë¤¬½©»³ÁÏÂçÅê¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤È¤Îº¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹ÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿¡£º£²Æ¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿³ÝÀîÀ¾¤ÏÀÅ²¬¾¦¤òÁê¼ê¤Ë£µ¡½£´¤Î£±ÅÀº¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©¾å°Ì£³¥Á¡¼¥à¤¬ÍèÇ¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅì³¤Âç²ñ¤Ë¿Ê½Ð¡£½à·è¾¡¤Ï£²£¸Æü¡¢º£²Æ¸©·è¾¡¥«¡¼¥É¤ÎÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡½³ÝÀîÀ¾¡¢Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ¡½¾ïÍÕÂçµÆÀî¤Î£²»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¾¡¤Æ¤ÐÅì³¤ÀÚÉä³ÍÆÀ¤¬·èÄê¡¢ÇÔ¼Ô¤Ï£²£¹Æü¤Î£³°Ì·èÄêÀï¤Ë²ó¤ë¡£