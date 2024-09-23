¥á¥Ã¥Ä3A¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Ï1²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç2K¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¡¡33»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨5¡¦94
¡¡¥á¥Ã¥Ä»±²¼3A¥·¥é¥¥å¡¼¥¹¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥ÈÀï¤Î7²ó¤«¤é4ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£1²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢2Ã¥»°¿¶¤Ç7¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Æ£Ï²¤Ï3¡½2¤È1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀèÆ¬¤Î9ÈÖÂÇ¼Ô¤òÃæÈô¡£Â³¤¯2¿Í¤òÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£Ä¾µå¤ÏºÇÂ®¤Ç99¡¦1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159¡¦5¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½ªÀï¡£Æ£Ï²¤Ïº£µ¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤·¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼4µåÃÄ¤ËºßÀÒ¤·¡¢33»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡2ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨5¡¦94¤À¤Ã¤¿¡£