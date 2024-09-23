21À¤µª¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë³¦¤Ë¿·É÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡¢¡ØIN THE HEIGHTS ¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ï¥¤¥Ä¡Ù¤¬³«Ëë¡¡Micro¡¢Ê¿´ÖÁÔ°ì¡¢¾¾²¼Í¥Ìé¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡õÉñÂæ¼Ì¿¿¸ø³«
2024Ç¯9·î22Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡ËÅ·²¦½§ ¶ä²Ï·à¾ì¤Ë¤Æ¡¢Broadway Musical¡ØIN THE HEIGHTS ¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ï¥¤¥Ä¡Ù¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£½éÆü¸ø±é¤ËÀè¶î¤±¡¢¸ø³«¥²¥Í¥×¥íµÚ¤Ó¼èºà²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÉñÂæ¼Ì¿¿¤ÈÅÐÃÅ¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥½¥Ëー¡ÊÍÇÏÁÖ¿Í¡Ë¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¦¥Ôー¥È¡ÊKAITA¡Ë¡¢¥À¥Ë¥¨¥é¡Ê¥¨¥ê¥¢¥ó¥Ê¡Ë¡¢ ¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡ÊË¸¶¹¾Íý²Â¡Ë¡¢¥«ー¥é¡Ê¥À¥ó¥É¥¤Éñè½²Ö¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥Ëー¥Ê¡Êsara¡Ë¡¢¥«¥ß¥é¡¦¥í¥¶¥ê¥ª¡ÊºÌ¿á¿¿±û¡Ë¡¢¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥í¥¶¥ê¥ª¡Ê¸Í°æ¾¡³¤¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
À¤³¦Ãæ¤ÇºÇ¤â¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ø¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ó¤À¥Ö¥í－¥É¥¦¥§¥¤¤Î°ÛÃ¼»ù¥ê¥ó¡á¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥ß¥é¥ó¥À¤Î½è½÷ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢·æºî¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËÜºî¡£¥ß¥é¥ó¥À¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿ËÜ¹ñÈÇ¤Ï¡¢2008Ç¯ÅÙ¥È¥Ëー¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò´Þ¤à4ÉôÌç¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î±é·à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤·¤Æ21Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Íー¥È¡£¥é¥Ã¥×¤ä¥µ¥ë¥µ¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤¬Â¿¿ô»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢ËÜºî¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï09Ç¯ÅÙ¥°¥é¥ßー¾ÞºÇÍ¥½¨¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¤â¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢21À¤µª¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë³¦¤Ë¿·É÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¥¢¥Ö¥¨¥é¡ÊÅÄÃæÍø²Ö¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
¥½¥Ëー¡ÊÍÇÏÁÖ¿Í¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥í¥¶¥ê¥ª¡Ê¸Í°æ¾¡³¤¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËÆüËÜÈÇ¤ò½é±é¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤ÏÉ½¸½¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤¿¥é¥Ã¥×ÉôÊ¬¤òKREVA¤¬¸«»ö¤ÊÆüËÜ¸ìÉ½¸½¤ËÂØ¤¨¡¢Def Tech¤ÎMicro¤ò¥¦¥¹¥Ê¥ÓÌò¤Ë·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¿Í¤ËÆÏ¤¯ÆüËÜ¸ì²Î»ì¤Øºî¤ê¾å¤²¤¿¡£7Ç¯¸å¤Î21Ç¯¤Ë¤Ï¿·¥¥ã¥¹¥È¤ÇºÆ±é¤·¤¿¤¬¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ÇºÇ¸å¤Ï¸ø±éÃæ»ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆüËÜ¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤¿¡£
¥«¥ß¥é¡¦¥í¥¶¥ê¥ª¡ÊºÌ¿á¿¿±û¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥Ù¥Ëー¡Ê¾¾²¼Í¥Ìé¡Ë¡¢¥Ëー¥Ê¡Êsara¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
¡ÊÃæ±û¡Ë¥¦¥¹¥Ê¥Ó¡ÊÊ¿´ÖÁÔ°ì¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¥¦¥¹¥Ê¥ÓÌò¤Ë¤ÏDef Tech¤ÎMicro¤ÈÊ¿´ÖÁÔ°ì¤¬W¥¥ã¥¹¥È¤ÇÂ³Åê¡£¼ÂÎÏÇÉ¤Î¾¾²¼Í¥Ìé¡¢Ë¸¶¹¾Íý²Â¡¢ºòÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿sara¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ê»²²Ã¥¥ã¥¹¥È¤â²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ë24Ç¯ÈÇ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡ÊË¸¶¹¾Íý²Â¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥«ー¥é¡Ê¥À¥ó¥É¥¤Éñè½²Ö¡Ë¡¢¥¦¥¹¥Ê¥Ó¡ÊMicro¡Ë¡¢¥Ô¥é¥°¥¢²°¡ÊMARU¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
³«ËëÁ°¤Î¼èºà²ñ¤Ë¤Ï¡¢±é½Ð¡¦¿¶ÉÕ¤ÎTETSUHARU¡¢½Ð±é¤ÎMicro¡ÊDef Tech¡Ë¡¢Ê¿´ÖÁÔ°ì¡¢¾¾²¼Í¥Ìé¡¢sara¡¢Ë¸¶¹¾Íý²Â¡¢¥¨¥ê¥¢¥ó¥Ê¡¢MARU¡¢KAITA¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¸ø±é¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥¢¥Ö¥¨¥é¡ÊÅÄÃæÍø²Ö¡Ë¡¢¥¦¥¹¥Ê¥Ó¡ÊMicro¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
¡ÊÃæ±û¡Ë¥¦¥¹¥Ê¥Ó¡ÊMicro¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸ø±é¤Ï10·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦Å·²¦½§ ¶ä²Ï·à¾ì¤Ë¤Æ¾å±é¡£¤½¤Î¸å¡¢µþÅÔ¡¦°¦ÃÎ¡¦¿ÀÆàÀî¸ø±é¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥óËÌÀ¾Éô¡¢°ÜÌ±¤¬Â¿¤¯½»¤àÄ®¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Ï¥¤¥Ä¡£¥É¥ß¥Ë¥«·Ï°ÜÌ±¤Î¥¦¥¹¥Ê¥Ó¤ÏÎ¾¿Æ¤Î°ä¤·¤¿¾¦ÉÊ»¨²ßÅ¹¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¥É¥ß¥Ë¥«¤ÇÊë¤é¤¹»ö¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¯¥·ー²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¥Ù¥Ëー¤Ï¡¢·Ð±Ä¼ÔÉ×ºÊ¤ÎÌ¼¥Ëー¥Ê¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥¤¥Ä¤Î´õË¾¤ÎÀ±¤È¤·¤ÆÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¥Ëー¥Ê¤Ï¡¢¤¢¤ëÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¦¥¹¥Ê¥Ó¤¬Îø¿´¤ò´ó¤»¤ë¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¤Ï¥À¥Ë¥¨¥é¤Î·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¥Ï¥¤¥Ä¤Î³°¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³§¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ö¥¨¥é¤Ë´ñÀ×¤¬µ¯¤¤ë¡ª¡¡¶¸´îÍðÉñ¤¹¤ë½»¿ÍÃ£¡£
¤·¤«¤·Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿º®Íð¤ÈÉÔ°Â¤¬ÆÍÁ³¥Ï¥¤¥Ä¤ò½±¤¦¡£
¥¦¥¹¥Ê¥Ó¤È¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡¢¥Ù¥Ëー¤È¥Ëー¥Ê¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©¥Ï¥¤¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡©¡¡ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«―¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¢£TETSUHARU ¡Ú±é½Ð¡¦¿¶ÉÕ¡Û
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ëº£²ó3²óÌÜ¤Î¾å±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ±é¤«¤éÂ³Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ç¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÊý¡¹¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³Æ½ê¤Ë¸«¤É¤³¤í¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÊý¡¹¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤·¤«¤ê¡¢²Î¤ä¤ª¼ÇµïÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ÎÎò»Ë¤äºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Îºß¤êÊý¤ò¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÂç»ö¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÈÇ¤Î¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ï¥¤¥Ä¡Ù¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Micro¡ÊDef Tech¡Ë ¡Ú¥¦¥¹¥Ê¥Ó Ìò¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë¡Û
¥¦¥¹¥Ê¥Ó¡ÊMicro¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
3ÅÙÌÜ¤Î¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ï¥¤¥Ä¡Ù¤Ï´°àú¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²Î¤¬¥¹¥´¤¤¡ªºÇ½ª·Î¸Å¤ÇËÍ¤ÏMARU¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Ô¥é¥°¥¢²°¤Î²Î¤ÇÂçµã¤¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÊË¸¶¡Ë¹¾Íý²Â¤Á¤ã¤ó¤â¡¢sara¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¥¨¥ê¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤â¡¢¡Ê¾¾²¼¡ËÍ¥Ìé¤¯¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ô¥«¥¤¥Á¤Ç¤¹¡ª¡¡KAITA¤¯¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÙ¤ê¤Ë¤â¸À¤¦¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ë¤«¤¯À¨¤¤¤Ç¤¹¡ª
KREVA¤µ¤ó¤ÎÌõ»ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é1¶ÊÌÜ¤Î¡ØIN THE HEIGHTS¡Ù¤òKREVA¤µ¤ó¤ÎÌõ»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤âÁ´¤¯º¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£³¤³°¤Î±Ç²èºîÉÊ¤Ê¤É¡¢»úËë¤È¿á¤ÂØ¤¨¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ï¥¤¥Ä¡Ù¤ÏÀ£Ê¬°ã¤ï¤º¶¸¤¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸À¸ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»×ÁÛ¡¦Å¯³Ø¡¦²»³Ú¤Ê¤É¤òÎ¿²ï¤·¤Æ¤¯¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Î¸Å¾ì¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖBLACKOUT¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Î¤È¤¤Ë¡¢¶ÊÃæ¤Ï°Å°Ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤éÆÍÁ³ÌÀ¤«¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤Ë·Î¸Å¾ì¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ3ÅÙÌÜ¤Î¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ï¥¤¥Ä¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï3ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½éÆü¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬²¿ÅÙ¤Ç¤â´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËËÍ¤é°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥¹¥Æー¥¸¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¿´Ö¡ËÁÔ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥¦¥¹¥Ê¥Ó¤Î¿Í´ÖÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤Ë¿Ô¤¯¤·È´¤¯¤³¤È¡¢³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¡¢´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¿Í´ÖÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤òÅ°Äì¤·¤Æ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î³§¤µ¤ó¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£Ê¿´ÖÁÔ°ì ¡Ú¥¦¥¹¥Ê¥Ó Ìò¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë¡Û
¥¦¥¹¥Ê¥Ó¡ÊÊ¿´ÖÁÔ°ì¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
º£²ó¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢ÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Àª¤¤¤ÇÆÍÇË¤·¤ÆÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÉñÂæ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤«¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤ÇÃçÎÉ¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¿Í¤ÎÄË¤ß¤ä¼ä¤·¤µ¡¦¼«Ê¬¼«¿È¤Îµï¾ì½ê¤òÃµ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¿ÍÊÁ¤âÂç¤¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ï¥¤¥Ä¡Ù¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ëÊ¬¡¢Ìò¼Ô¤Ï´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤à¤·¤í´èÄ¥¤êÊý¤¬°ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥ê¥Õ¤Ë¤É¤ì¤À¤±´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤ë¤«¡©¡¡¤É¤¦ÁÇÅ¨¤Ë¸«¤»¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤È¥»¥ê¥Õ¡¢¥é¥Ã¥×¡¢±é½Ð¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤À¤±¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤ò¤»¤º¡¢¤¿¤ÀÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬¥¦¥¹¥Ê¥Ó¤À¡¢¥Ù¥Ëー¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤½¤ì¤À¤±¤ÇÊª¸ì¤¬¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤ÉÆñ¤·¤¤»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤òÁÇÄ¾¤Ë´èÄ¥¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÁÇÅ¨¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤·¤Æ°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Îµ¤¹ç¤¤¤¬¥Ó¥ó¥Ó¥óÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ª³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ûー¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡ª¡¡¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½é¤á¤Æ´Ñ¤ëÊý¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¿·¤·¤¤µï¾ì½ê¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤ß¤ó¤Ê½ù¡¹¤Ë¼õ¤±Æþ¤ìÂÖÀª¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¼ï¤ä¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¿Í¤ò»×¤Ã¤ÆÆ°¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Â¾¿Í¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤Ã¤Æ¡¢ÎÙ¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤Ã¤Æ¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¾²¼Í¥Ìé ¡Ú¥Ù¥Ëー Ìò¡Û
¥Ù¥Ëー¡Ê¾¾²¼Í¥Ìé¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
10Ç¯Á°¤Î½é±é¤Î»þ¤Ï¡¢º£¤Û¤É¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥¦¥§¥¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Î»²²Ã¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºîÉÊÅª¤Ë¤Ï¥Ûー¥à¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Î´Ö¤Ç¤ª¼Çµï¤ä¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢²»³Ú¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÇÉ¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÊ¬¡¢½é±é¤ÏÀª¤¤¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î³Ú¶Ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Çµï¤Îº¬ËÜ¤ÎÉôÊ¬¤Ë½Å¤¤ò¤ª¤¤¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤ÏºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Íú¤¤¤Æ¤¤¤ë·¤¤¬¥Öー¥Ä¤«¤é¥¹¥Ëー¥«ー¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¹ー¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â¥¹¥Ëー¥«ー¤òÍú¤¯Êý¤¬¥Ù¥Ëー¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£sara ¡Ú¥Ëー¥Ê Ìò¡Û
¥Ëー¥Ê¡Êsara¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¥Ëー¥Ê¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤¹¥·ー¥ó¤¬¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·Î¸Å´ü´ÖÃæ¤Ë¸Í°æ¤µ¤ó¤ÈºÌ¿á¤µ¤ó¤Ë¤´ÈÓ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢Ìò¼Ô¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤âÎ¾¿ÆÌò¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤âÌò¤òÄ¶¤¨¤¿¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤Ë¼Çµï¤Ç¥¹¥Ñー¥¯¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎËÜÈÖ¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ë¸¶¹¾Íý²Â ¡Ú¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ Ìò¡Û
¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¡ÊË¸¶¹¾Íý²Â¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
¤º¤Ã¤È¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ï¥¤¥Ä¡Ù¤Î¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µÌò¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¤¬1¿Í¤Ç²Î¤¦¡ÖIt Won't Be Long Now¡×¤ò¥¹¥Æー¥¸¤Ç²Î¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢µÒÀÊ¤Ë¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¡¢¤³¤³¤Ç¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¤ò±é¤¸¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÌ´¤Ê¤Î¤«¸½¼Â¤Ê¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤½¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ë¸Ø¤é¤·¤¤»×¤¤¤Çº£²ó¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¡¢Ãç´Ö¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò¿®Íê¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é»ä¤â¥¹¥Ñー¥¯½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¥ê¥¢¥ó¥Ê ¡Ú¥À¥Ë¥¨¥é Ìò¡Û
¥À¥Ë¥¨¥é¡Ê¥¨¥ê¥¢¥ó¥Ê¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
»ä¤ÏÆüËÜ¾å±éÈÇ¤Ë3²ó½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤âºÇ¹â¤Ë¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ï¥¤¥Ä¡Ù¤Ï¡¢¥ê¥ó¡á¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥ß¥é¥ó¥À¤µ¤ó¤¬ÁÏ¤é¤ì¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤È¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÜÌ±ÌäÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÆüËÜ¤È¤Ï¥Ùー¥¹¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È¿Í´Ö»¿²Î¡É¤À¤Ê¡¢¿ÍÀ¸¤ò¥»¥ì¥Ö¥ìー¥È¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÀ¤³¦¤É¤³¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¡È´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¡É¤â¡¢¡Éº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢Ç¯Âå¤âÇ¯Îð¤âÈ©¤Î¿§¤â´Ø·¸¤Ê¤¯Á´°÷¤ËÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜÈÇ10Ç¯ÌÜ¤Î¤¤¤Þ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤º¤Ã¤È¿§êô¤»¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Î¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ï¥¤¥Ä¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á¤â¡¢´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È°ìÆ±¡¢¾ðÇ®¤ò¤³¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¼õ¤±¼è¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£MARU ¡Ú¥Ô¥é¥°¥¢²° Ìò¡Û
¥Ô¥é¥°¥¢²°¡ÊMARU¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤ÈÇ¤ä±Ç²èÈÇ¤Ç¤ÏÃËÀ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤Æ¡¢º£²ó½é¤Î½÷À¥Ô¥é¥°¥¢²°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Î¸ÅÁ°¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥é¥°¥¢²°¤Ï¥¹¥Èー¥êー¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¥·ー¥ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ÃË¤À¤«¤é½÷¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬±´¤¦²Î¤Ç¥·ー¥ó¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ìò²ó¤ê¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥é¥°¥¢¤Î¡ÈÇä¤ë¤¾¡ª¡É¤È¤¤¤¦Ê³¤¤Î©¤Äµ¤»ý¤Á¤ò°Õ¼±¤·¤Æ²Î¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¥àー¥ô¥á¥ó¥È¤òº£Æü¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë´¶¤¸¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£KAITA ¡Ú¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¦¥Ôー¥È Ìò¡Û
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥Ù¥Ëー¡Ê¾¾²¼Í¥Ìé¡Ë¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¦¥Ôー¥È¡ÊKAITA¡Ë¡¢¥¦¥¹¥Ê¥Ó¡ÊÊ¿´ÖÁÔ°ì¡Ë¡¢¥½¥Ëー¡ÊÍÇÏÁÖ¿Í¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»£±Æ¡§°úÃÏ¿®É§
¡Ê¾¾²¼¡ËÍ¥Ìé¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Micro¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥À¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÆó¿Í¤Ï°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥ó¥µー¤Î»þ¤Ï¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó·Î¸Å¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤´»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢±éµ»¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡¢ÍÙ¤ê¤È¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥À¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Þ¥¤¥ó¥É¤È¤«¡¢¥À¥ó¥µー¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¦¥Ôー¥È¤ËÅê±Æ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·Á°²ó¤Î¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ï¥¤¥Ä¡Ù¤è¤ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò°Õ¼±¤·¤Æº£Æü¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Æü¤«¤é¾å²¼º¸±¦¡¢¶ù¤«¤é¶ù¤Þ¤ÇÍÙ¤ê¶¸¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª