ÅÐ»³ÎòÌó25Ç¯¤ÎÃËÀ Âô¤Ë³êÍî¤·¤¿¤« Æî¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î75ºÐÃËÀ¤ò¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¡ÚÂ³Êó¡Û
9·î22Æü¡¢Æî¥¢¥ë¥×¥¹Ãã±±³ÙÉÕ¶á¤òÅÐ»³Ãæ¤ÎÃËÀ(75)¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³³ÙÁøÆñ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë»ö°Æ¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï23Æü¸áÁ°¤Ë»³Ãæ¤ÎÂô¤ÇÃËÀ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢Âô¤Ë³êÍî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9·î23Æü¡¢Æî¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡Åç»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃËÀ(75)¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç9·î18Æü¤«¤é9·î20Æü¤ËÀÅ²¬¸©Æâ¤ÎÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤ÇÅÐ»³¤¹¤ë»Ý¤ò²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¤Æ½Ð¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢20Æü¤Ë¡Ö¤¤ç¤¦Ãã±±¾®²°¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¹²¼»³¤¹¤ë¡×¤È²ÈÂ²¤Ë¥áー¥ë¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Á¤Ë²»¿®ÉÔÄÌ¤È¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬22Æü¤Ë·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¥¦¥½¥Ã¥³Âô¾®²°¤«¤éËÌ¤Ë200¥áー¥È¥ëÉÕ¶á¤Ë¤¢¤ëÂô¤Ë³êÍî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤ÎÅÐ»³Îò¤Ï25Ç¯¶á¤¯¤¢¤ê¡¢Äó½Ð¤µ¤ì¤¿ÅÐ»³·×²è¤Ë¤è¤ë¤ÈÜ»Åç¤«¤éÀ»Ê¿¤òÄÌ¤ë¥ëー¥È¤ÇÅÐ»³¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¾åÅÄ,
ÆÁÅç,
¿ÀÆàÀî,
³¤,
½»Âð,
Ë¡Í×,
¿À»ö,
³ùÁÒ