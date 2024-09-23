¡ÚÂ®Êó¡Û¥Ð¥¤¥¯Æ±»Î¤Î»ö¸Î¡Ä¸½¾ì¤ÏÄ¾Àþ¡¡Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤ÎËÌ³¤Æ»Í¼Ä¥»Ô ÃËÀ2¿Í¥É¥¯¥Ø¥ê¤Ê¤É¤ÇÈÂÁ÷
ËÌ³¤Æ»¡¦¶õÃÎ¤ÎÍ¼Ä¥»Ô¤ÎÆ»Æ»¤Ç¤¤ç¤¦¡Ê2024Ç¯9·î23Æü¡Ë¡¢¥Ð¥¤¥¯Æ±»Î¤Î»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢ÃËÀ2¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¼Ä¥»ÔÊ¿ÏÂ¤ÎÆ»Æ»38¹æ¤Ç¤¹¡£
23Æü¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢ÉÕ¶á¤Ë¤¤¤¿¿Í¤«¤é¡Ö¥Ð¥¤¥¯Æ±»Î¤Î»ö¸Î¤Ç¤¹¡×¤È¾ÃËÉ¤ØÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢20Âå¤ÎÃËÀ¤¬¹ø¤ÎÄË¤ß¤ò¡¢70Âå¤ÎÃËÀ¤¬Â¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥É¥¯¥¿ー¥Ø¥ê¤Ê¤É¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢
¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³¤,
¶âÂ°²Ã¹©,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ä¹Ìî,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ê©ÃÅ,
ÆÁÅç,
Åìµþ