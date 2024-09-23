ËÌ³¤Æ»¡¦¶õÃÎ¤ÎÍ¼Ä¥»Ô¤ÎÆ»Æ»¤Ç¤­¤ç¤¦¡Ê2024Ç¯9·î23Æü¡Ë¡¢¥Ð¥¤¥¯Æ±»Î¤Î»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢ÃËÀ­2¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¼Ä¥»ÔÊ¿ÏÂ¤ÎÆ»Æ»38¹æ¤Ç¤¹¡£

23Æü¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢ÉÕ¶á¤Ë¤¤¤¿¿Í¤«¤é¡Ö¥Ð¥¤¥¯Æ±»Î¤Î»ö¸Î¤Ç¤¹¡×¤È¾ÃËÉ¤ØÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢20Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¹ø¤ÎÄË¤ß¤ò¡¢70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬Â­¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥É¥¯¥¿ー¥Ø¥ê¤Ê¤É¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢

¤¤¤º¤ì¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤ÎÄ¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£