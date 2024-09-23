¤¨¤Ã¡ªÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó£¶£¸ºÐ¤Î¸½ºß¤¬À¨¤¨¤§¡ª¾åÃÏÍºÊå¤¬£²¥·¥ç¸ø³«¡¡È±¤Ï¹õ¤¯È©¤Ä¤ä¥Ô¥«¥Ô¥«¡¡°úÂà¤«¤é£±£³Ç¯
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î¾åÃÏÍºÊå¤¬£²£³Æü¡¢¹¹¿·¤·¤¿£Ó£Î£Ó¤Ç¡¢£²£°£±£±Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅçÅÄ¿Â½õ¤µ¤ó¡Ê£¶£¸¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾åÃÏ¤Ï¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂçºå¸ø±é¤ò£¹·î£²£±¡¢£²£²Æü¤Ë³«ºÅ¡£¤½¤Î¹ç´Ö¤Ë¿Â½õ¤µ¤ó¤òË¬¤Í¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö£²¿Í¤ÇÌëÃæ¤Þ¤Ç¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¡¡¡ô½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÌë¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¡¡ô¤º¤Ã¤È£²¿Í¾Ð¤Ã¤Æ¡¡¡ô³Á¥Ô¡¼¿©¤Ù¤¿¡ØÌÀÆü¤¢¤ë¤«¤é¤³¤Î°ìÇÕ¤Çµ¢¤ë¤Í¡Ù¤È¡Ø¤ªÁ°¤½¤ì¸À¤¦¤ÆÁ´Á³µ¢¤é¤Ø¤ó¤ä¤ó¤±¾Ð¡Ù¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ìë¡¡¡ô¤È¤Ã¤Æ¤âÏÃ¾å¼ê¤Ê¤ª¤È¡¼¤Á¤ã¤Þ¡¡À¨¤¤¹â²Á¤Ê¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¤¤¤ä¡¢¾å¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤Ü¶¯°ú¤Ë³«¤±¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¾Ð¡¡Í¥¤·¤¤¡Ê¡¡¡¨¡¡¡¨¡¡¡ËÂç¹¥¤¤Þ¤¿¤Í♡¡×¤Èµ¤·¡¢£²¿Í¤Ç¿¼Ìë¤Þ¤Ç¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿Â½õ¤µ¤ó¤Ï¡¢°úÂà¤«¤é£±£³Ç¯¤¿¤Á¡¢É½ÉñÂæ¤Ë¤ÏÁ´¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢£¶£¸ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢È±¤Ï¹õ¤¯¡¢È©¤Ä¤ä¤Ï¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ç¡¢³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤â¡Ö¤¦¤ï¡¢¿Â½õ¤µ¤ó¼ã¤¤¡×¡Ö¿Â½õ¤µ¤óÊÑ¤ï¤é¤º¼ã¤¤¡×¡Ö¤¨¤Ã¿Â½õ¤µ¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤¤ã¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼ºÇ¹â¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¶Ã¤¯À¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£