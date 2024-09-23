9·î23Æü¸áÁ°¡¢¿·³ã¸©Ì¯¹â»ÔÀ¾ÌîÃ«¤ÎÀî¤Ç¡¢Äà¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤¿70ÂåÃËÀ­¤¬µ¢ÂðÃæ¤ËÂ­¤¬ÀÐ¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÍâÆüËÉºÒ¥Ø¥ê¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

22Æü¸á¸å9»þÁ°¡¢Ì¯¹â»ÔÀ¾ÌîÃ«¤Ë¤¢¤ëËüÆâÀî¤Ç¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¤«¤éÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿70ÂåÃËÀ­¤¬¡¢µ¢ÂðÃæ¤Ë±¦Â­¤¬ÀÐ¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÆ°¤±¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤«¤é¡ÖÄà¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤¿Éã¿Æ¤¬²È¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤¬Äà¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë·Ù»¡¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÃËÀ­¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

9·î23Æü¸áÁ°7»þ¤«¤é·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¹ç¤ï¤»¤Æ7¿ÍÂÎÀ©¤ÇÁÜº÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¸áÁ°6»þÁ°¤Ë²ÈÂ²¤«¤éËÜ¿Í¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ­¤Ï¸áÁ°10»þ²á¤®¤Ë¸©ËÉºÒ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Çµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ï±¦Â­¼ó¤òÉé½ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤ÏÏ¢Íí¼êÃÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Äà¤êÍÑ¶ñ¤Î¤ß½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢1¿Í¤ÇÀî¤ËÄà¤ê¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤ÏÏ¢Íí¼êÃÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¹Ô¤­Àè¤òÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ä¡¢Å·µ¤¤¬°­¤¤¤È¤­¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£