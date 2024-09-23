ËÜÆü¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿·ÐºÑ»ØÉ¸
¡ÚNZ¡Û
ËÇ°×¼ý»Ù¡Ê8·î¡Ë07:45
·ë²Ì¡¡-22.03²¯NZ¥É¥ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-10.16²¯NZ¥É¥ë¡Ê-9.63²¯NZ¥É¥ë¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊËÇ°×¼ý»Ù)
¡Ú¥Þ¥ìー¥·¥¢¡Û
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê8·î¡Ë13:00
·ë²Ì¡¡1.9%
Í½ÁÛ¡¡2.0%¡¡Á°²ó¡¡2.0%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡Ú¥¤¥ó¥É¡Û
À½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê9·î¡Ë14:00
·ë²Ì¡¡56.7
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡57.5¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI)
¥µー¥Ó¥¹¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê9·î¡Ë14:00
·ë²Ì¡¡58.9
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡60.9¡Ê¥µー¥Ó¥¹¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô»Ø¿ô¡Ë)
¡Ú¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡Û
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê8·î¡Ë14:00
·ë²Ì¡¡0.7%
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-0.3%¡ÊÁ°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡2.2%
Í½ÁÛ¡¡2.2%¡¡Á°²ó¡¡2.4%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
ËÇ°×¼ý»Ù¡Ê8·î¡Ë07:45
·ë²Ì¡¡-22.03²¯NZ¥É¥ë
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-10.16²¯NZ¥É¥ë¡Ê-9.63²¯NZ¥É¥ë¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊËÇ°×¼ý»Ù)
¡Ú¥Þ¥ìー¥·¥¢¡Û
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê8·î¡Ë13:00
·ë²Ì¡¡1.9%
Í½ÁÛ¡¡2.0%¡¡Á°²ó¡¡2.0%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡Ú¥¤¥ó¥É¡Û
À½Â¤¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê9·î¡Ë14:00
·ë²Ì¡¡56.7
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡57.5¡ÊÀ½Â¤¶ÈPMI)
¥µー¥Ó¥¹¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ë¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê9·î¡Ë14:00
·ë²Ì¡¡58.9
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡60.9¡Ê¥µー¥Ó¥¹¶ÈPMI¡Ê¹ØÇãÃ´Åö¼Ô»Ø¿ô¡Ë)
¡Ú¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡Û
¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡Ê8·î¡Ë14:00
·ë²Ì¡¡0.7%
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡-0.3%¡ÊÁ°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡2.2%
Í½ÁÛ¡¡2.2%¡¡Á°²ó¡¡2.4%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)