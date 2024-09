【第21話】9月23日 公開

小学館は9月23日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」第21話「帰り道」をサンデーうぇぶりで公開した。

第21話では、文化祭用の着ぐるみ衣装を買い終え帰路につく2人の姿が描かれる。買い出しが楽しかったか聞かれた池沢は……。

第21話「帰り道」のページ

【となりの席のヤツがそういう目で見てくる】

見る側はもちろんドキドキするけど、見られる側もドキドキ…? 『ラブコメクエスト』のmmkが送る、新時代の「お隣さん」純愛ショートコメディ!!

