¤³¤ì¤«¤é¤ÎÉÔÆ°»º¤Î²ÁÃÍ¤ò·è¤á¤ë"Ç¼ÆÀ"¤ÎÊªº¹¤·
¡ÖTX±èÀþ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÁá¤¯¡¢°ìÈÖ¹â¤¯Çä¤ì¤ë³¹¤Ë¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¿ô¡¹¤Î²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤ÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¡£¼Ì¿¿¤Ï¡ÖÎ®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹¡×±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¿¹¤Î¤Þ¤Á¹¾ì¡Ê¼Ì¿¿¡§adfuji / PIXTA¡Ë
´ûÂ¸¤ÎÂÎÀ©¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬Êø¤ì¡¢Îò»ËÅª¤ÊÂçÅ¾´¹´ü¤Ë¤¢¤ë¸½ºß¡£ÉÔÆ°»º¤Î²ÁÃÍ»ØÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ç¡¢¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê²ñÄ¹¤ÎÄ¹Åè½¤»á¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¿Í¸ý¡¦À¤ÂÓ¿ô¸º¾¯¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜ¤ÎÅÚÃÏ»ñ»º³Û¤ÏÂç¤¤¯¸º¾¯¤¹¤ë¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
·ãÊÑ¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤Ïº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Ä¹Åè»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥°¥ì¡¼¥È¥ê¥»¥Ã¥È¸å¤ÎÀ¤³¦¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«: ·ãÊÑ¤¹¤ë¶âÍ»¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¡¢3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ï2²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤Î²ÁÃÍ»ØÉ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë
ÆüËÜ¤¬Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¿Í¸ý¸º¾¯¶ÉÌÌ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤·¤â¤´Â¸¤¸¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿Í¸ý¸º¾¯¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ°ìÎ§¤Ë¡¢¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¿Í¸ý¡Ê¼ûÍ×¡Ë¤¬¸º¤ê¡¢Ê¿¶ÑÅª¤ËÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½¼Â¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯»°¶ËÊ¬²½¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤³¤í
2. ½ù¡¹¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í
3. Ìµ¿Í²½¤¹¤ë¤È¤³¤í
1¤Î¡Ö¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡×¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥¬¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢º£¸å¤â²Á³Ê°Ý»ý¤Ê¤¤¤·¤Ï¾å¾º¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£2¤Î¡Ö½ù¡¹¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¡×¤ÏÇ¯Î¨2¡Á4¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î²¼Íî¤ò·ÑÂ³¡£²¾¤Ë4¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î²¼Íî¤ò15Ç¯Â³¤±¤ë¤È¤ª¤è¤½È¾ÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3¤Î¡ÖÌµ¿Í²½¤¹¤ë¤È¤³¤í¡×¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê²ÁÃÍ¥¼¥í¤É¤³¤í¤«¡Ö¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â°ú¤¼è¤ê¼ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î»°¶Ë²½¤¬¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¥Ô¡¼¥¯¤Î2070Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¡Ø¥°¥ì¡¼¥È¥ê¥»¥Ã¥È¸å¤ÎÀ¤³¦¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«: ·ãÊÑ¤¹¤ë¶âÍ»¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¡Ù¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉÔÆ°»º¡×¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¡¢»¨»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤è¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡ÖÄÂÂß¤«»ý¤Á²È¤«¡×¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«°ì¸Í·ú¤Æ¤«¡×¡ÖÅÔ¿´¤«ÃÏÊý¤«¡×¡Ö¤¤¤Ä¤¬Çã¤¤»þ¤«¡¢Çä¤ê»þ¤«¡×¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÏÊÑÆ°¤«¸ÇÄê¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÀ²÷¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ç¤â°ìÄê¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃ±½ã¿Þ¼°²½¤µ¤ì¤¿Ìä¤¤¤Ï¡¢¼Â¤Ïº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¡Ö·ÐºÑ¹çÍýÀ¡×¤òÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í×¤Ï¡ÖÂ»ÆÀ´ªÄê¡×¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó·ÐºÑ¹çÍýÀ¤ÏÄ¶½ÅÍ×¡£¹â¤¯Çã¤¦¤è¤ê¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¯Çã¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¤Ã¤¿¤½¤Ð¤«¤éÉÔÆ°»º¤Î²ÁÃÍ¤¬¥À¥À²¼¤¬¤ê¤·¤ÆXÇ¯¸å¤ËÌµ²ÁÃÍ¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹²ÁÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤ê¡¢²ÁÃÍ¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¡¢Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢É®¼Ô¤âÆü¤´¤í¤½¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÂ»ÆÀ´ªÄê¤ò¸ì¤ëÁ°Äó¾ò·ï¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¤ÏÏÀ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¸Å¤¯¤Æ¿·¤·¤¤»ØÉ¸¡×¤¬¤³¤ì¤«¤é¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¼«¼£ÂÎ·Ð±ÄÎÏ¡×¡ÖºÒ³²ÂÐ±þÎÏ¡×¡Ö¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¹¤´·¤ì¤¿¥ï¡¼¥É¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¹¥¤¡×¤È¤«¡Ö°¦Ãå¡×¤È¤«¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°ì¸«Â»ÆÀ¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥ï¡¼¥É¤¬¡¢·ÐºÑ¹çÍýÅª¤Ë¤âÈó¾ï¤ËÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
²ÁÃÍ¤òº¸±¦¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ·Ð±ÄÎÏ
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¼«¼£ÂÎ·Ð±ÄÎÏ¡×¡£
¤É¤Î¼«¼£ÂÎ¤âÎã³°¤Ê¤¯¡¢½»Ì±ÀÇ¤ä¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀÇ¼ý¡ÊºÐÆþ¡Ë¤ÇÏÅ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆ¯¤À¹¤ê¤ÎÀ¤Âå¤¬Â¿¤¯Î®Æþ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢ÀÇ¼ý¤â¤ª¤Î¤º¤ÈÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼«¼£ÂÎ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤è¤ê½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢½»¤ß¤è¤¤³¹¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÎ®Æþ¤¬¤Ê¤¯¡¢¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢ÀÇ¼ý¤âË³¤·¤¯¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë»Ù½Ð¤Ï¤«¤µ¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤È¤Ë¤Ã¤Á¤â¤µ¤Ã¤Á¤â¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂç¤¤Êº¹°Û¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î·Ð±Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÄ²ôÀ¤Âå¤¬°ìÄÌ¤ê¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¾å²¼¿åÆ»¤äÆ»Ï©¡¦¶¶¡¦¸ø±à¤È¤¤¤Ã¤¿ÀßÈ÷¡¦»ÜÀß¤Î½¤Á¶¤ä¹¹¿·¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢½»¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¤Íè¤¬ÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¼ê¤ÎÏÃ¤Ï¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¸½¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¸¤ï¤ê¤¸¤ï¤ê¤È¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á»öÂÖ¤Ëµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¯¡¢Á°µ»ö¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¡Ö¤æ¤Ç¥¬¥¨¥ë¤Î¥ï¥Ê¡×¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¹Ô¤¹¤ë´Ä¶ÊÑ²½¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¡¢ºâÀ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî10Ç¯¤¯¤é¤¤¤ÎºÐ½Ð¤ÈºÐÆþ¤Î¿ä°Ü¤ä¤½¤ÎÆâÌõ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¯¤á¤Æ¤ß¤ë¤È·¹¸þ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÇ¼ý¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ê¤Î¤«¡¢¸º¾¯·¹¸þ¤Ê¤Î¤«¡¢ºÐ½Ð¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢½ÐÆþ¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÎºâÀ¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿ô»ú¤Ë¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢´·¤ì¤ì¤Ð¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¤Ç¤Ï¡¢2003Ç¯»þÅÀ¤ÎºÐÆþ¤¬400²¯±ßÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢2023Ç¯»þÅÀ¤Ç800²¯±ßÄ¶¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈÇÜÁý¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áý²Ã¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ï¡Ö»ÔÌ±ÀÇ¡×¡Ö¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¡×¤Ç¤¹¡£Î®»³»Ô¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯»Ò°é¤ÆÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¡ÖÊì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢Î®»³»Ô¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¹â¤¤PRÎÏ¤ÇÉ¾È½¤ò¹â¤á¡¢Æ¯¤À¹¤ê¤Î»ÔÌ±¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ÇÀÇ¼ý¤ò¾å¤²¤ëÅØÎÏ¤òÄ¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÌÜÉ¸¤ÏÎ®»³»Ô¤ò¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡ÊTX¡Ë±èÀþ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÁá¤¯¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¹â¤¯Çä¤ì¤ë³¹¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£Î®»³»Ô¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡Ö¹ÔºâÀ¯²þ³×¡×¡Ö»ÔÌ±¼«¼£¡×¡Ö³¹¤Å¤¯¤ê¡×¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Ç¡¼¥¿¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤ÏÎ®»³»Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿ôÂ¿¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÂç²þ³×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2003Ç¯¤Ë°æºêµÁ¼£¸½»ÔÄ¹¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£°æºê»ÔÄ¹¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÅÔ»Ô·×²è¤äÃÏ°è·×²è¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¼«¼£ÂÎ¤Ï·Ð±Ä¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤¯¤´Â¸¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç½¢Ç¤»þ¤«¤é¡ÖÎ®»³»Ô¤òTX±èÀþ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÁá¤¯¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¹â¤¯Çä¤ì¤ë³¹¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¥É¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê²þ³×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¼óÄ¹¤¬¡Ö¤½¤â¤½¤âÌäÂê°Õ¼±¤¬Äã¤¤¡×¤«¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¡£Á°¼Ô¤ÏÏÀ³°¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜµ¤¤ÇÅÔ»Ô·×²è¡¦¼«¼£ÂÎ·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼óÄ¹¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡Ö³¹¤ò½Ì¤á¤ë¡×¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤É¤³¤«¤ÎÃÏ°è¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÁªµó¤Ë¼å¤¤¼óÄ¹¤ÏµÚ¤Ó¹ø¤Ë¤Ê¤ê²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡£Áªµó¤Ë¶¯¤¤¼óÄ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢²þ³×¤¬¤Ç¤¤ëÀäÂÐ¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÎÉ¹¥¤Ê¼«¼£ÂÎ·Ð±Ä¤Ï¡¢¼óÄ¹¤äµÄ°÷¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë½»Ì±¤Î¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
²¼Íî¤¹¤ëºÒ³²ÃÏ°è
¡ÖºÒ³²ÂÐ±þÎÏ¡×¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÃÏ¿Ì¤ä¿å³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï2019Ç¯¤ÎÂæÉ÷15¹æ¡¢19¹æ¤ò¼õ¤±¡¢Â»ÊÝÂç¼ê³Æ¼Ò¤¬²ÐºÒÊÝ¸±ÎÁ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í×¤Ï¡Ö¿å³²²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ï²ÐºÒÊÝ¸±ÎÁ¤¬³ä¹â¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¸«Ä¾¤·¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÊÝ¸±ÎÁ¤¬Åö½é¤è¤êºÇÂç1.2ÇÜÄøÅÙ¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢³Û¤Ë¤·¤Æ¿ôËü¡Á10Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÇÉÔÆ°»º¤Î»ñ»º²Á³Ê¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³Êº¹¤ò¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤¬»Ï¤á¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï5000Ëü±ß¤ÎÊª·ïA¤ÈÊª·ïB¤É¤Á¤é¤âÃ´ÊÝÉ¾²Á¤Î³Ý¤±ÌÜ¤ò100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿å³²²ÄÇ½À¤ÎÄã¤¤Êª·ïA¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¿å³²²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤Êª·ïB¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃ´ÊÝÉ¾²Á¤ò70¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î3500Ëü±ß¤È¤·¤¿¤é¡¢¤È¤¿¤ó¤ËÊª·ïB¤Î»ñ»º²Á³Ê¤ÏÂç¤¤¯²¼Íî¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï½»Âð¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã´ÊÝÉ¾²Á¤ÎÄã¤¤Êª·ïB¤òÇã¤¦¤Ë¤ÏÊª·ï²Á³Ê¤Î30¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡¢¤Ä¤Þ¤ê1500Ëü±ß¤ÎÆ¬¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤«¤Ê¤ê¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¼ûÍ×¤¬Âç¤¤¯¸ºÂà¤·¡¢Êª·ïB¤Î²Á³Ê¤Ï¤«¤Ê¤ê²¼¤²¤Ê¤¤¤ÈÇä¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯3000Ëü±ßÂæ¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÇä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤«¤¿¤ä5000Ëü±ß¡¢¤«¤¿¤ä3000Ëü±ß¤È¡¢º£¸å¤Ï¿å³²²ÄÇ½À¤ÎÍÌµ¤ÇÂç¤¤Ê»ñ»º³Êº¹¤¬¤Ä¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¤Ï¡Ö¶âÁ¬Åª¤ËÇã¤¨¤ë³¹¡×¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤¬
¤Þ¤¿¡Ö·úÊª¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¡×¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÃÇÇ®À¤Î¹â¤¤½»Âð¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄ¹»ý¤Á¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ë»ñ»º¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤Î³¹¤ËÊë¤é¤¹¿Í¤¬¡¢ÃÏ°è¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Àï¸å¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý¤«¤é½Ð¤ÆÅìµþ¤Ê¤ÉÅÔ»ÔÉô¤Ç»Å»ö¤òµá¤á¡¢ÅÔ»Ô¶á¹Ù¤Ç½»Âð¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°ÍÍ¼°¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£
½»Âð²Á³Ê¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÅÔ»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¶á¤¤¤Û¤É¹â¤¯¡¢¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤è¤ê¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÅÔ»Ô¶á¹Ù¤Î¹Ù³°¤Ø½»¤Þ¤¤¤òµá¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°ÍÍ¼°¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×¤Ë½»¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶âÁ¬Åª¤ËÇã¤¨¤ë³¹¡×¤Ë½»¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅÔ¿´Éô¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡×¡Ö±Ø¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¤É¤ó¤Ê·Ð±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤É¤ó¤ÊÆÃ¿§¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤¤òÁªÂò¤¹¤ëºÝ¤ËÇ°Æ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹ÍÎ¸¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼óÅÔ·÷¤Ç¸À¤¨¤ÐÅìµþÅÔ¿´Éô¤«¤é30¡Á40¥¥í·÷Æâ¡£ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤¬¥É¥¢¥Ä¡¼¥É¥¢¤Ç1¡Á1.5»þ´Ö¡¢¤â¤Ã¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¹ñÆ»16¹æÀþÆâ³°¤Î¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÁêÌÏ¸¶¡¦Ä®ÅÄ¡¦ÂçµÜ¡¦Çð¡¦Á¥¶¶¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¹Ù³°¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÃÄ²ôÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¿Í¸ý¥Ü¥ê¥å¡¼¥àÁØ¤¬¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹²¼¤Ç¡¢ÃÏ²Á¾å¾º¤¬±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤È¤¹¤ë¡ÖÅÚÃÏ¿ÀÏÃ¡×¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÁá¤¯¤·¤Ê¤¤¤ÈÇã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÇÁç´¶¤Ë¤«¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¾¤Ã¤Æ½»Âð¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤³¹¤«¤É¤¦¤«
Â¿¤¯¤ÎÅÔ»Ô¹Ù³°¤Ï¤É¤³¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤Ç¡¢±ØÁ°¤Î¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤äµíÐ§²°¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¡¢¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤âÆ±¤¸´é¤Ö¤ì¤Î¡¢ÆÃ¿§¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿Íµ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äµï¼ò²°¤Ê¤É¤¬ÅÀºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬º£¸å¤âÁý¤¨¤ë³¹¤ÏÍË¾¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î³¹¤ò°¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÄÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢³¹ÊÂ¤ß¤ä·Ê´Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤¤»ÔÌ±¤¬Â¿¤¤¤È¤«¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢Í×ÁÇ¤Ï²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í×¤Ï¡Ö¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤³¹¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡Ö°¦Ãå¡×¤Ïº¬ÉÕ¤¯¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï»¶È¯Åª¤Ç¤¢¤êÌÜÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¹¤´¤È¤Î¸ÄÀ¤Î°ã¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡ÖÌµ¸ÄÀ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÄÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¹¤®¤ì¤ÐÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë³¹¤«¤É¤¦¤«¡×¡Ö¤½¤ÎÃÏ°è¤¬¹¥¤¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°ì¸«Â»ÆÀ¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢Êë¤é¤·¤Î²÷Å¬À¤ä³Ú¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï»ñ»ºÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊÄ¹Åè ½¤ ¡§ ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ê¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê ²ñÄ¹¡Ë¡Ë