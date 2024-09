◆Ado、ME:Iの推しメン告白

【モデルプレス=2024/09/23】歌手のAdoが22日、自身のオフィシャルブログを更新。サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生した11人組ガールズグループME:I(ミーアイ)の推しを明かした。同日、茨城・国営ひたち海浜公園で開催された野外音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』に出演したAdo。ブログでは「ひたちなか というロッキンにとってはまた大切な場所にそんな自分が立たせていただけたことが本当に何より光栄で、そしてたくさんのロックファンで埋め尽くされた会場は、檻の中(……)から見ていて本当に最高でした」と感想をつづった。

また、ブログのラストには「私も他のアーティストさんを見に私も会場でぶち上がりたかったです」と前置きし、「ここだけの話ですが私はME:Iの文寧ちゃんに毎日投票していたので本当に現地でぶち上がりたかったです」とオーディション時代からAYANE(高見文寧)を推していることを告白。「全アーティストさん見たかったです。ブチアゲウーマンになりたかった」と悔しさをにじませていた。Adoのブログを受け、ファンからは「まさかのAYANE推し!いつかコラボしてほしい」「投票してたのさすが!」「推しが推しのこと好きと言ってて感動」「いつかAdoちゃんがぶち上がれますように!」と反響が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】