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by S. Dagnello (NRAO/AUI/NSF)
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https://www.nature.com/articles/s41586-024-07879-y
Astronomers discover biggest ever seen black hole jets, which blast hot plasma well beyond their own host galaxy
https://phys.org/news/2024-09-astronomers-biggest-black-hole-jets.html
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