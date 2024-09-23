IU¡¢100¸ø±éÃ£À®¤Ë´¶·ã¡Ä¶Ã¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä1000Âæ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤â¡ÖÎÏ¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç²Î¤¦¡×
²Î¼ê¤ÎIU¤¬¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤Ç100²óÌÜ¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
IU¤Ï9·î21Æü¤È22Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤Ç¡Ö2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE¡§THE WINNING¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¸ø±é¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢6¥ö·î´ÖÅ¸³«¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤Ï3·î¡¢¥½¥¦¥ë¾¾Ô³¡Ê¥½¥ó¥Ñ¡Ë¶èKSPO DOME¡Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂÎÁà¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ë¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¡£¤³¤ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢ÊÆ½£ÃÏ°è¤ò´Þ¤à18ÅÔ»Ô¤ÇUAENA¡ÊIU¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ¾¾Î¡Ë¤È¶á¤¯¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢¡Ö¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¿Î¹¤ÎºÇ¸å¤Î¾Ï¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¤¹¤Ù¤Æ½ª¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
Æ±¸ø±é¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡ÖHolssi¡×¡ÖJam Jam¡×¡ÖAh puh¡×¡ÖBBIBBI¡×¡ÖCelebrity¡×¡ÖBlueming¡×¡ÖLILAC¡×¡ÖShopper¡×¡ÖYOU¡õI¡×¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖLast Fantasy¡×¡ÖSecret¡×¡ÖUnlucky¡×¤Ê¤É¡¢UAENA¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¡ÖBye Summer¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é½éÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¡ÖLove wins all¡×¤Îºî¶Ê²È¥½¡¦¥É¥ó¥Õ¥¡¥ó¤¬ºî¶Ê¤·¤¿¡£IU¤Ï¡¢¶¦Æ±ºî¶Ê¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢Ã±ÆÈ¤Çºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èà½÷¤Ï¡¢½ë¤«¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡Öº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃÊÌ¤Ë²Æ¤¬Ä¹¤¯´¶¤¸¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿º£Ç¯¤Î²Æ¤ÏºÇ¹â¤Î²Æ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£²Æ¤ÎºÇ¸å¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¤Ë¤ªÄ°¤«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²Æ¤¬¤Ò¤È¤¤ïÄ¹¤¯¡¢¤È¤Æ¤â°¦¤·¤¿¤«¤é¤³¤½Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¶Ê¤À¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
22Æü¤Î¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢°ÕµÁ¿¼¤¤½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ã±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ100²óÌÜ¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤Ç·Þ¤¨¤¿¤Î¤À¡£Èà½÷¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Âç·¿¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡¢²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿´ÑµÒ¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½ËÊ¡¤ÈÇï¼ê³åºÓ¤Ë´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿¡£¡È¸ø±é¤Î½÷¿À¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈà½÷¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿³èÆ°¤ò¾Î¤¨¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡Öº£Æü¤Ï»ä¤Î²Î¼ê¿ÍÀ¸¤ÇÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È100²óÌÜ¤ÎÆü¤À¤½¤¦¤À¡£ËÜÅö¤Ë±³¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢±³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»ä¤â¤Þ¤µ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¾å´ä¡Ê¥µ¥ó¥¢¥à¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢Âç¡¹Åª¤ËÂç¤¤Ê¸ø±é¤ò¤¹¤ëÆü¤¬100²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê±³¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ëº£Æü¤¬100²óÌÜ¤À¤½¤¦¤À¡£99²óÌÜ¤Î¸ø±é¤âÂç»ö¤À¤·¡¢101²óÌÜ¤Î¸ø±é¤âÂç»ö¤Ç¡¢²Î¼ê¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤É¤Ê¤¿¤«¤¬¿ô¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉ´Æü½Ë¤¤¤ÇÉ´Æü¤ò¿ô¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢100²óÌÜ¤Î¸ø±é¤ò¿ô¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á°Ê¾å¤Î°¦¾ð¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£½é¤á¤Æ¤½¤ì¤òÈ¯¸«¤·¤¿¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÊý¤Î´é¤âÌ¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊý¤ËËÜÅö¤Î¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤¿¡£»ä¤ò¤É¤ì¤Û¤É°¦¤·¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤«¤²¤ÇÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£Æü9·î22Æü¤Î¾å´ä¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤¬100²óÌÜ¤Î¸ø±é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡×¤È¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤È²¿É´²ó¿ô¤¨¤¿¤é²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÎÏ¿Ô¤¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ô¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤âÎÏ¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç¿ô¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤¿ô»ú¤ËÃ£¤·¤¿¤é¡¢»ä¤¬¤Þ¤¿¤ªÎé¤Î°§»¢¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£100²óÌÜ¤Î¸ø±é¡¢É´Æü½Ë¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
ËÜ¸ø±éÃæ¤Ë¾å¶õ¤òºÌ¤Ã¤¿1,000Âæ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤«¤é¡¢IU¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢¹Âç¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÇØ·Ê¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉñÂæ±é½Ð¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£¡ÖShh..¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ç»²²Ã¤·¤¿²Î¼ê¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¥à¡¢Roller Coaster¤Î¥Á¥ç¡¦¥¦¥©¥ó¥½¥ó¡¢NewJeans¤Î¥Ø¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ½÷À¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤¬¼Ì¿¿¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£IU¤Ïº£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤ËÈà½÷¤¿¤Á¤Î¾ÓÁü¤Ë´Ø¤¹¤ëµö²Ä¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤òÂº·É¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Æþ¾ìÁ°¤ËÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë´ÑµÒ¤Î¤¿¤á¤ËµÙ·Æ¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖHolssi Zone¡×¤ò±¿±Ä¤·¤¿¤ê¡¢ºÂÉÛÃÄ¤ÈË¾±ó¶À¤òÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£´ÑµÒ¤â¸ø±éÃæ¡¢Âç¹ç¾§¤ä³Ý¤±À¼¡¢¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¹Ô¤¤¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ËIU¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤Î°§»¢¤ò¤·¤Æ¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢½÷À¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¾å´ä¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤Ç¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ëºÇ½é¤Î½÷À¥½¥í²Î¼ê¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤Ï2022Ç¯¤Ë¡Ö2022 IU CONCERT ¡ØThe Golden Hour : ¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÂÀÍÛ¤Î²¼¤Ç¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ç¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥½¥¦¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¼ç¶¥µ»¾ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢IU¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÂç·¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿½é¤Î½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦IU¡¢ÌÀÆü¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹µ¤¨¡Ä²ñ¾ì¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤Ë°Õ³°¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÖÁû²»¡¦º®»¨¤Ê¤É¤ÎÍý²ò¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡×
¡¦BTS¤ÎV¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎJ-HOPE¤È¤È¤â¤ËIU¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò´ÑÍ÷¡Ö100²óÌÜ¤Î¸ø±é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×
IU¤Ï9·î21Æü¤È22Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤Ç¡Ö2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE¡§THE WINNING¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¸ø±é¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢6¥ö·î´ÖÅ¸³«¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤Ï3·î¡¢¥½¥¦¥ë¾¾Ô³¡Ê¥½¥ó¥Ñ¡Ë¶èKSPO DOME¡Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂÎÁà¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ë¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¡£¤³¤ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢ÊÆ½£ÃÏ°è¤ò´Þ¤à18ÅÔ»Ô¤ÇUAENA¡ÊIU¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ¾¾Î¡Ë¤È¶á¤¯¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢¡Ö¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¿Î¹¤ÎºÇ¸å¤Î¾Ï¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¤¹¤Ù¤Æ½ª¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¡ÖBye Summer¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é½éÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï¡ÖLove wins all¡×¤Îºî¶Ê²È¥½¡¦¥É¥ó¥Õ¥¡¥ó¤¬ºî¶Ê¤·¤¿¡£IU¤Ï¡¢¶¦Æ±ºî¶Ê¼Ô¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢Ã±ÆÈ¤Çºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èà½÷¤Ï¡¢½ë¤«¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡Öº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃÊÌ¤Ë²Æ¤¬Ä¹¤¯´¶¤¸¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿º£Ç¯¤Î²Æ¤ÏºÇ¹â¤Î²Æ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£²Æ¤ÎºÇ¸å¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¤Ë¤ªÄ°¤«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²Æ¤¬¤Ò¤È¤¤ïÄ¹¤¯¡¢¤È¤Æ¤â°¦¤·¤¿¤«¤é¤³¤½Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¶Ê¤À¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
22Æü¤Î¸ø±é¤Ë¤Ï¡¢°ÕµÁ¿¼¤¤½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ã±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ100²óÌÜ¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤Ç·Þ¤¨¤¿¤Î¤À¡£Èà½÷¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Âç·¿¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¡¢²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿´ÑµÒ¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î½ËÊ¡¤ÈÇï¼ê³åºÓ¤Ë´î¤Ó¤òÉ½¤·¤¿¡£¡È¸ø±é¤Î½÷¿À¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈà½÷¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿³èÆ°¤ò¾Î¤¨¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡Öº£Æü¤Ï»ä¤Î²Î¼ê¿ÍÀ¸¤ÇÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È100²óÌÜ¤ÎÆü¤À¤½¤¦¤À¡£ËÜÅö¤Ë±³¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢±³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»ä¤â¤Þ¤µ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¾å´ä¡Ê¥µ¥ó¥¢¥à¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢Âç¡¹Åª¤ËÂç¤¤Ê¸ø±é¤ò¤¹¤ëÆü¤¬100²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê±³¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ëº£Æü¤¬100²óÌÜ¤À¤½¤¦¤À¡£99²óÌÜ¤Î¸ø±é¤âÂç»ö¤À¤·¡¢101²óÌÜ¤Î¸ø±é¤âÂç»ö¤Ç¡¢²Î¼ê¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤É¤Ê¤¿¤«¤¬¿ô¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉ´Æü½Ë¤¤¤ÇÉ´Æü¤ò¿ô¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢100²óÌÜ¤Î¸ø±é¤ò¿ô¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á°Ê¾å¤Î°¦¾ð¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£½é¤á¤Æ¤½¤ì¤òÈ¯¸«¤·¤¿¿Í¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÊý¤Î´é¤âÌ¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊý¤ËËÜÅö¤Î¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤¿¡£»ä¤ò¤É¤ì¤Û¤É°¦¤·¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤«¤²¤ÇÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£Æü9·î22Æü¤Î¾å´ä¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤¬100²óÌÜ¤Î¸ø±é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡×¤È¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤È²¿É´²ó¿ô¤¨¤¿¤é²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÎÏ¿Ô¤¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ô¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤âÎÏ¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç¿ô¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤¿ô»ú¤ËÃ£¤·¤¿¤é¡¢»ä¤¬¤Þ¤¿¤ªÎé¤Î°§»¢¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£100²óÌÜ¤Î¸ø±é¡¢É´Æü½Ë¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
ËÜ¸ø±éÃæ¤Ë¾å¶õ¤òºÌ¤Ã¤¿1,000Âæ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¥·¥ç¡¼¤«¤é¡¢IU¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢¹Âç¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÇØ·Ê¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÉñÂæ±é½Ð¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£¡ÖShh..¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ç»²²Ã¤·¤¿²Î¼ê¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¥à¡¢Roller Coaster¤Î¥Á¥ç¡¦¥¦¥©¥ó¥½¥ó¡¢NewJeans¤Î¥Ø¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ½÷À¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤¬¼Ì¿¿¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£IU¤Ïº£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤¿¤á¤ËÈà½÷¤¿¤Á¤Î¾ÓÁü¤Ë´Ø¤¹¤ëµö²Ä¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤òÂº·É¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢Æþ¾ìÁ°¤ËÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë´ÑµÒ¤Î¤¿¤á¤ËµÙ·Æ¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖHolssi Zone¡×¤ò±¿±Ä¤·¤¿¤ê¡¢ºÂÉÛÃÄ¤ÈË¾±ó¶À¤òÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£´ÑµÒ¤â¸ø±éÃæ¡¢Âç¹ç¾§¤ä³Ý¤±À¼¡¢¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¹Ô¤¤¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ËIU¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤Î°§»¢¤ò¤·¤Æ¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢½÷À¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¾å´ä¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤Ç¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ëºÇ½é¤Î½÷À¥½¥í²Î¼ê¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤Ï2022Ç¯¤Ë¡Ö2022 IU CONCERT ¡ØThe Golden Hour : ¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÂÀÍÛ¤Î²¼¤Ç¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ç¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥½¥¦¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¼ç¶¥µ»¾ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢IU¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÂç·¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿½é¤Î½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦IU¡¢ÌÀÆü¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹µ¤¨¡Ä²ñ¾ì¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤Ë°Õ³°¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ÖÁû²»¡¦º®»¨¤Ê¤É¤ÎÍý²ò¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡×
¡¦BTS¤ÎV¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎJ-HOPE¤È¤È¤â¤ËIU¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò´ÑÍ÷¡Ö100²óÌÜ¤Î¸ø±é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×