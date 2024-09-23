¡Ö°ìÀÐÆóÄ»¡×¾¦ÉÊ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡¡Æü¡¹»È¤Ã¤Æ¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤â
¡¡Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤ò·Àµ¡¤ËËÉºÒ°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Æü¡¹»È¤¤¤Ê¤¬¤éºÒ³²»þ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡Ö°ìÀÐÆóÄ»¡×¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹´üÊÝÂ¸¤Ç¤¤ëÆü¾ï»È¤¤¤Î¿©ÉÊ¤ä¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤â¤Ê¤ëÇ¤ä¾®·¿¸¤¸þ¤±¤Î°ÜÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥°¤âÈ¯Çä¡£³Æ¼Ò¤ÏÆüº¢¤«¤é¤ÎÈ÷¤¨¤òÂ¥¤¹ÁÀ¤¤¤À¡£
¡¡¥¤¥ª¥ó¤Ï¿å¤ÇÌá¤»¤ë¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¡¡¹ñ»ºÁÇºà¤Î´¥ÁçÌîºÚ¡×¤ò10·îÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ä¥¿¥Þ¥Í¥®¤È¤¤¤Ã¤¿ÌîºÚ¤ò¼ê·Ú¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¡¢Â¿Ë»¤Ê¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¬¡¢¾ï²¹¤Ç8¥«·îÊÝÂ¸²ÄÇ½¤ÇÈó¾ï¿©¤È¤·¤Æ¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¤¥ª¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤ÎÈ¯É½Ä¾¸å¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ·Á³¿å2¥ê¥Ã¥È¥ë¥±¡¼¥¹¤ÎÈÎÇä¤¬Á°½µ¤ËÈæ¤ÙÌó3.9ÇÜ¤ÈÂçÉý¤ËÁý¤¨¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ä¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤âÉÊÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖËèÆüÆ±¤¸¤â¤Î¤À¤ÈË°¤¤¬Íè¤ë¡×¤È´¥ÁçÌîºÚ¤ÎÍøÍÑ¤â´«¤á¤ë¡£
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î2023Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö¿©À¸³è¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¿©ÎÁ¤ÎÈ÷Ãß¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó4³ä¤Ë¾å¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Û¤É·¹¸þ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£