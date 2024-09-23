Ê¿Ìî¥ì¥ß¡¡ºÇ°¦¤ÎÉ×»àµî¤Ç¼º°Õ¤ÎÃæ¡ÄµÁÌ¼¤Î¾åÌî¼ùÎ¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤³¤È¡Ö¿´¤Î¤Ä¤«¤¨¤¬¼è¤ì¤¿¡×
¡¡ÎÁÍý°¦¹¥²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿Ìî¥ì¥ß¡Ê77¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÁÍý¤ÎÌ¼¤Ë¤¢¤¿¤ë½÷Í¥¤Î¾åÌî¼ùÎ¤¡Ê38¡Ë¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤ËºÇ°¦¤ÎÉ×¤ÎÏÂÅÄÀ¿¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¼º°Õ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿Ê¿Ìî¡£Ä¹ÃË¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦TRICERATOPS¤ÎÏÂÅÄ¾§¤ÈºÊ¤Î¾åÌî¤Î²È¤òË¬¤ì¡Ö¼ä¤·¤¤¤è¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¾åÌî¤¬¡Ö¾§¤µ¤ó¡¢¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¡£¥ì¥ß¤µ¤ó¤â¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¡£¾§¤µ¤ó¡¢¥ì¥ß¤µ¤ó¤Î¼ê¤ò¥®¥å¥Ã¤È°®¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¡£
¡¡Ê¿Ìî¤Ï¡Ö¾§¤¬»ä¤Î¼ê¤ò¥®¥å¥Ã¤È°®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡ÈÏÂÅÄ¤µ¤ó¤¬È¾Ê¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¿´¤Î¤Ä¤«¤¨¤¬¡¢¤¹¤È¤ó¤È¼è¤ì¤¿¡×¤È¸À¤¤¡Ö¤¹¤´¤¯¼ùÎ¤¤Á¤ã¤ó»ä¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£