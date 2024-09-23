TIMEX¡¢¡ÖQ Timex¡×¿·ºî¤Ç1975Ç¯¤ÎÌ¾ºî¡í¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥À¥¤¥ä¥ë¡í¤òÉü¹ï
ÊÆTIMEX(¥¿¥¤¥á¥Ã¥¯¥¹)¤ÎÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë¥¦¥¨¥ËËÇ°×¤Ï¡¢1975Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Ì¾ºî»þ·×¤òÉü¹ï¤·¤¿¡ÖQ Timex 1975 Enigma Reissue¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎTIMEX¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£37mm·Â¤Î¥¯¥©¡¼¥ÄÏÓ»þ·×¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ44,000±ß¡£
TIMEX¤Î¿·ºî¡ÖQ Timex 1975 Enigma Reissue¡×¡£1970Ç¯Âå¤Î¥ß¥Ã¥É¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤«¤éÉü¹ï¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Ç¥¤¥Ç¥¤¥ÈÁë¤âÅö»þ´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤¹ÎÉ¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
º£¤«¤é50Ç¯¤Û¤É¤ÎÀÎ¡¢1970Ç¯Âå¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»þ·×¤¬Â¿¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿»þÂå¡£TIMEX¤Ï1975Ç¯¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤òºî¤ê½Ð¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤«¤é¡¢»þ¿Ë¡¢Ê¬¿Ë¡¢ÉÃ¿Ë¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¥®¥ß¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÉÊÈÖ¡Ö969512¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ·×¤Ï¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÈÉ÷ËÆ¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥À¥¤¥¢¥ë¡×¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾ºî¤ò¸½Âå¤Îµ»½Ñ¤ÇÉü¹ï¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ(969512)¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Î¥«¥¿¥í¥°
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ËÃé¼Â¤ÊºÙÄ¹¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥§¥¤¥×¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¥±¡¼¥¹¤È¡¢¥µ¥Æ¥ó»Å¾å¤²¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ë¡¢Ä¶ÀºÌ©¥¯¥©¡¼¥Ä¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÅëºÜ¡£É÷ËÉ¤Ï±ü¹Ô¤¤È¿¼¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥É¡¼¥à·¿¥¢¥¯¥ê¥ë¤Ç¡¢¤³¤ÎÉ÷ËÉ¤ÎÎ¢Â¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥É¥Ã¥È¤¬¿Ë¤Îº¬ËÜ¤ò±£¤·¡¢Æ±¤¸¤¯¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¤ËÅÉ¤é¤ì¤¿¿Ë¤¬Ê¸»úÈ×¤Ë¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢³Æ¿Ë¤ÎÀÖ¤ÈÇò¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬Ê¸»úÈ×¾å¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êºø³Ð¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
É÷ËÉ¤ÎÃæ¿´¤Î¥É¥Ã¥È¤Ç¿Ë¤Îº¬ËÜ¤¬±£¤ì¡¢»þ¿Ë¡¢Ê¬¿Ë¡¢ÉÃ¿Ë¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§
¥±¡¼¥¹¤È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ËÃé¼Â¡£Ãæ¿È¤À¤±¤¬¸½Âå¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ¤¤À
Î¢³¸¤Ë¤Ï¥³¥¤¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÅÅÃÓ³¸¤¢¤ê
²Á³ÊÅª¤Ë¤â´¬¤¥Ö¥ì¥¹¤À¤¬¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç»þ·×¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦
¿·ºî¤Î¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÉ½¤ÎÄÌ¤ê¡£
TIMEX¤Î¿·ºî¡ÖQ Timex 1975 Enigma Reissue¡×¡£1970Ç¯Âå¤Î¥ß¥Ã¥É¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤«¤éÉü¹ï¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Ç¥¤¥Ç¥¤¥ÈÁë¤âÅö»þ´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤¹ÎÉ¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ(969512)¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Î¥«¥¿¥í¥°
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ËÃé¼Â¤ÊºÙÄ¹¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥§¥¤¥×¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¥±¡¼¥¹¤È¡¢¥µ¥Æ¥ó»Å¾å¤²¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ë¡¢Ä¶ÀºÌ©¥¯¥©¡¼¥Ä¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤òÅëºÜ¡£É÷ËÉ¤Ï±ü¹Ô¤¤È¿¼¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥É¡¼¥à·¿¥¢¥¯¥ê¥ë¤Ç¡¢¤³¤ÎÉ÷ËÉ¤ÎÎ¢Â¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥É¥Ã¥È¤¬¿Ë¤Îº¬ËÜ¤ò±£¤·¡¢Æ±¤¸¤¯¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¤ËÅÉ¤é¤ì¤¿¿Ë¤¬Ê¸»úÈ×¤Ë¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢³Æ¿Ë¤ÎÀÖ¤ÈÇò¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬Ê¸»úÈ×¾å¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êºø³Ð¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
É÷ËÉ¤ÎÃæ¿´¤Î¥É¥Ã¥È¤Ç¿Ë¤Îº¬ËÜ¤¬±£¤ì¡¢»þ¿Ë¡¢Ê¬¿Ë¡¢ÉÃ¿Ë¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§
¥±¡¼¥¹¤È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ËÃé¼Â¡£Ãæ¿È¤À¤±¤¬¸½Âå¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ¤¤À
Î¢³¸¤Ë¤Ï¥³¥¤¥ó¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÅÅÃÓ³¸¤¢¤ê
²Á³ÊÅª¤Ë¤â´¬¤¥Ö¥ì¥¹¤À¤¬¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç»þ·×¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦
¿·ºî¤Î¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÉ½¤ÎÄÌ¤ê¡£