¥¥à¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¡¢´Ú¹ñ½é¡ª¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¡×¤Î¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÈ´Å§
½÷Í¥¤Î¥¥à¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤¬¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¡ÊBVLGARI¡Ë¡×¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò´°àú¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Èà½÷¤ò¿·¤¿¤Ê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÁªÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊºîÉÊ¤ÇÍ¥¤ì¤¿±éµ»ÎÏ¤È¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¤¬¤é¤â¥â¥À¥ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤È¥¦¥©¥Ã¥Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Õ¥å¡¼¥à¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ú¹ñ½é¤Î¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡£
Èà½÷¤Ï¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌÀ¤ë¤¯ÂçÃÀ¤Ê¡¢¤½¤·¤Æ¼«Í³¤Ê½÷ÀÁü¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ô¥¡ ¥É¥ê¡¼¥à¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥ß¥å¡¼¥º¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
Àð·Á¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ô¥¡ ¥É¥ê¡¼¥à¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢³Ú¤·¤¯Â¿ºÌ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ò¾È¤é¤¹µ±¤¯½÷À¤¿¤Á¤ËÊû¤²¤ë¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î²¹¤«¤¤»¿¼¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£
¥¥à¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÎÞ¤Î½÷²¦¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò´°àú¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Èà½÷¤ò¿·¤¿¤Ê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÁªÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊºîÉÊ¤ÇÍ¥¤ì¤¿±éµ»ÎÏ¤È¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¤¬¤é¤â¥â¥À¥ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤È¥¦¥©¥Ã¥Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Õ¥å¡¼¥à¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ú¹ñ½é¤Î¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡£
Àð·Á¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ô¥¡ ¥É¥ê¡¼¥à¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢³Ú¤·¤¯Â¿ºÌ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ò¾È¤é¤¹µ±¤¯½÷À¤¿¤Á¤ËÊû¤²¤ë¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î²¹¤«¤¤»¿¼¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£
¥¥à¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÎÞ¤Î½÷²¦¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£