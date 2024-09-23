¥¹¥Îー¥Üー¥ÉÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î½÷»Ò¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤ÎÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô½Ð¿È¤Î»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤­Áª¼ê¤¬Êì¹»¤òË¬¤ì¡¢ÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö³§¤µ¤ó¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡×¥²¥ì¥ó¥Ç¤Çµ±¤­Â³¤±¤ë »°ÌÚ¤Ä¤Ð¤­Áª¼ê¤¬Êì¹»¤ÇÆÃÊÌ¼ø¶È¡áÀÅ²¬¡¦³ÝÀî»Ô

Êì¹»¤Î³ÝÀî»ÔÎ©ºùÌÚ¾®³Ø¹»¤òË¬¤ì¤¿»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤­Áª¼ê¤Ï6Ç¯À¸Ìó120¿Í¤Ë¡ÖÌ´¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½÷»Ò¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿»°ÌÚÁª¼ê¤Ï¡ÖÌ´¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë¤è¤êÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤Ê¤É¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ã»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤­Áª¼ê¡ä

¡Ö¶ì¤·¤¤¡¢¤Ä¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ì¤¬Âç¹¥¤­¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤È»×¤¦¡×

¡ã»ùÆ¸ Ì´¤Ï½ÀÆ»Áª¼ê¡ä

¡Ö¿´¤Ë¶Á¤­¤Þ¤·¤¿¡£°ì¸Ä¤º¤Ä¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐÌ´¤âÌÜÉ¸¤â¤«¤Ê¤¦¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¡ã»ùÆ¸¡ä

¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥×¥ìー¥äー¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬¤âÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

»°ÌÚÁª¼ê¤Ï¼¡¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ä2026Ç¯¤ÎÅß¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£