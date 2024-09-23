¡ÚÂ®Êó¡ÛÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡ÖÂçÁêËÐ¡×½ä¶È¤ò¼Â»Ü¤Ø¡¡ÎÏ»ÎÌó200¿Í¤¬½¸·ë¡¡²ñ´üÃæ¤Î8·î3Æü¤Ë
¡¡ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ´üÃæ¤Ç¤¢¤ëÍèÇ¯8·î3Æü¤Ë¡ÖÂçÁêËÐ¡×¤Î½ä¶È¤ò²ñ¾ìÀ¾Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëEXPO¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ½êÂ°¤ÎÎÏ»ÎÌó200¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÁêËÐ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñµ»¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁêËÐ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯À¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍâÆü¤Î4Æü¤Ë¤âÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÁêËÐÊ¸²½¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁêËÐ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢º£Ç¯Åß°Ê¹ß¤ËÍ½Ìó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡²ñ´üÃæ¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â²Î¼ê¤ÎAdo¤µ¤ó¤¬³«Ëë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£