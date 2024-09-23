10ÆüÁ°¤è¤¦¤ä¤¯²¾Àß½»Âð¤Ë¡¡Ä¾¸å¤Ë¹ë±«Èï³²¡Ö¤ª¤È¤È¤¤Íè¤¿¥Æ¥ì¥Ó±Ç¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡ÃËÀ¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ê²È¤¬Á´²õ¤·¡¢Ä¾¸å¤«¤é¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÇÈòÆñÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²¾Àß½»Âð¤Î·úÀß¤ÎÃÙ¤ì¤«¤é¡¢Àè·î¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ú²èÁü¡ÛÇÀ¶ÈÍÑ¥Ï¥¦¥¹¤«¤é10Æü¤Û¤ÉÁ°¤Ë²¾Àâ½»Âð°Ü¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¹ë±«¡Ö¾²²¼¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç¿å¤¬¤¤¿¡×
¢£¿ÌºÒ¸å¤«¤éÌÔ½ë¤Î²Æ¤â¡Ä¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹À¸³è¤ÎÃËÀ
¡¡½µËö¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ÀÐÀî¸©¤ÎÇ½ÅÐÈ¾Åç¡£ÎØÅç»Ô¤Ç¤Ï2Æü´Ö¤Ç2¥«·îÊ¬°Ê¾å¤Î±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚº½Êø¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·¹¤¤¤¿ÅÅÃì¡£¤½¤Î¶á¤¯¤Ç¤âÅÚº½¤Ë¤è¤ê¡¢²È¤¬²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¡¢»ê¤ë½ê¤Ç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÌÚ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤ã¡¼ÅÝ¤ì¤ëÅÝ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Ð¥µ¥Ã¤ÈÅÝ¤ì¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤Ç¤«¤¤²»¤¬¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¡¼¥ó¤È1³¬ÉôÊ¬¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡ÎØÅç»Ô¤Ï¡¢¸µÆü¤Ëµ¯¤¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç·úÊª¤Î3³ä°Ê¾å¤¬Á´²õ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÎØÅç»ÔÄ¹°æÄ®¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÝÌ÷É×¤µ¤ó¤â¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£ÊÝ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ69¡Ë
¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤À¤±¤É¡¢²È¤¬ÅÝ²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¿ÌºÒÄ¾¸å¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤È¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÇÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ69¡Ë
¡Ö¤³¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬¡¢±ü¤ËºÊ¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ÊQ.¾å¤¬±«Ï³¤ê¡©¡Ë±«Ï³¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç²°º¬¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£²¾¤Ë¤Ç¤¹¤±¤É±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤é±«Ï³¤ê¤¬¤Ò¤É¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ç¿²¾²¤äµÙ¤á¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤Ç±«¤òËÉ¤°¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤òÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤êÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ù±çÊª»ñ¤Ê¤É¤ÇÀ¸³è¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿ÊÝ¤µ¤ó¡£ÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤«¤é7¥«·î·Ð¤Ã¤¿Àè·î¤â¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÇÈòÆñÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¤µ¤ó¡Ê70¡Ë
¡Ö¤â¤¦1·î¤«¤é¤Ê¤ó¤âÊÑ¤ï¤é¤ó¡×
¡¡½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÝ¤µ¤ó¤ò´Þ¤à2À¤ÂÓ3¿Í¤¬¤³¤Î¾ì½ê¤òÀ¸³è¤ÎµòÅÀ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î²Æ¤ÎÌÔ½ë¤âÀðÉ÷µ¡¤ÎÉ÷¤Ç¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê±ç½õ¤Ç¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹ÊÝ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê°Â¿´¤·¤Æ±«É÷¤ò¤·¤Î¤²¤ë¾ì½ê¤¬Íß¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤ÞÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Î¤Ï²¾Àß½»Âð¡£¤¤¤Ä¤´¤íÆþ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤Ä¹Ô¤¯¤«¤ÎÂçÂÎ¤Î¤á¤É¤Ç¤â¤Í¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ð¡¢²¶¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¹Ô¤¯¤«¤é¤½¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¢£10Æü¤Û¤ÉÁ°¤Ë²¾Àß½»Âð¤Ë°ÜÆ°¤â¡Ä¤Þ¤¿ÈïºÒ
¡¡ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç±«¤ò¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÈÖÁÈ¤¬Ä¹°æÄ®¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä¹°æÄ®¤ØÂ³¤¯Æ»Ï©¤ÏÅÚº½Êø¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤¿ÌÚ¤ÇÆ»¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ì¡¢Àè¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¹Ô¤±¤ëÆ»¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£ÅÚº½¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í
¡Ö¡ÊQ.¤³¤³¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¿ÅÚº½¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ë¤½¤¦¡¢ÅÚº½¤è¡£¤³¤Ã¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤è¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÅÚº½¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤ÆÄÌ¹Ô»ß¤á¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡×
¡¡Ä¹°æÄ®¤Ø¹Ô¤¯Æ»¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊÄ¤¶¤µ¤ì¡¢¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆ¤Ó¸ÉÎ©¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä¹°æÄ®¤«¤é1¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿°ð²°Ä®¤Î²¾Àß½»Âð¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÝ¤µ¤ó¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¡¡ÈþÄÅ»Þ¤µ¤ó¡Ê68¡Ë
¡ÖÁ´Éô¤Ó¤·¤ã¤Ó¤·¤ã¤Ç¤Í¡£Ãæ¤Ï¤¤ì¤¤¤À¤±¤É¡×
¡¡°ð²°Ä®¤âÂç±«¤¬¹ß¤ê¡¢¾²²¼¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¿å¤¬¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£ÊÝ¤µ¤ó¡¡
¡Ö¤³¤ì¡¢¤®¤ê¤®¤ê¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¤³¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¤Î¤¦¤ÎÍ¼Êý¡Ê¿å¤Ï¡Ë°ú¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥Ø¥É¥í¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¡£Ä«Êý¤âÁý¤¨¤Æº£¡¢±«¤¬¤ä¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±°ú¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤Ö¤·¤Þ¤ÇËä¤Þ¤ë¤Û¤ÉÅ¥¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏÊÝ¤µ¤ó¡¢Ä¹°æÄ®¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤«¤é°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«10Æü¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Ã±Û¤·¤ÎÊÒÉÕ¤±¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢º£²ó¤ÎÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¤µ¤ó
¡Ö¡ÊQ.¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤¤¤ÄÍè¤¿¡©¡Ë¤ª¤È¤È¤¤¡£¤ª¤È¤È¤¤Íè¤Æ¡¢¤¤Î¤¦¤ÎÄ«¤«¤é±«¹ß¤Ã¤¿¤ä¤í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢º£Ä«¤«¤éÄäÅÅ¤À¤«¤é¡×
¡Ö¡ÊQ.¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡Ë¤½¤¦¡¢¤ª¤È¤È¤¤¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¿¤À¤±¤Ç¡£¤Ç¤«¤¤±«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç±Ç¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×ÈþÄÅ»Þ¤µ¤ó
¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤â¤¤Î¤¦Æþ¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¤â¤¦Á´ÉôÍÏ¤±¤Æ¤ë¡×ÊÝ¤µ¤ó
¡Ö¤µ¤Ã¤¥¢¥¤¥¹¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°ìÀ¸·üÌ¿¿©¤Ù¤È¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¤âÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢ÅÅµ¤¤¬Íè¤Ê¤¤¤È¤Í¡×
¡¡°ìÆñµî¤Ã¤Æ¤Þ¤¿°ìÆñ¡£ÂçÊÑ¤ÊÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼èºàÃæ¡¢ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¾Ð´é¤òÀä¤ä¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡£ÊÝ¤µ¤ó
¡Ö¡ÊQ.ÃÏ¿Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢±«¤â¤¢¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤ÊÃæ¤Ç¤¹¤¬¾Ð´é¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ë¤¯¤è¤¯¤è¤·¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤·¤Í¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¡Ä»Ù±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¯¤è¤¯¤è¤·¤ó¤È¤³¤¦¤«¤Í¡£¤Ç¤¤ë¤À¤±¾Ð´é¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê»Ù¤¨¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ¤µ¤ó
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¤Ê¤ë¤Ù¤¯¾Ð´é¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡Ä¡×
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯9·î23ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë