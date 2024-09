SEVENTEEN¡¢12th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎFEEL NEW¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«

SEVENTEENが、これまでとは正反対な雰囲気のオフィシャルフォトを公開し、ニューミニアルバムへの好奇心を刺激した。彼らは本日(23日)0時、公式SNSを通じて12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」のオフィシャルフォト「FEEL NEW」バージョンを掲載した。これに先立って公開されたバージョンでは、誰にも理解してもらえない寂しさを水で表現したことに対し、今回のフォトでは、憂鬱な感情から抜け出し、新たな感情を表現するSEVENTEENを見せてくれる。

まず、カメラを見つめるメンバーたちの自信溢れる眼差しが際立つ。余裕が感じられる雰囲気と、より一層カッコよくなったビジュアルが調和し、感嘆を誘う。様々な感情を表すように、多彩なカラーを活用したところも目を引く。ブラック、ホワイト、シルバー、オレンジなど、各カラーが何を意味するのか、ファンの推測が続いている。「SPILL THE FEELS」のオフィシャルフォトを、大型電光掲示板を通じて見ることが出来る屋外広告もソウル市内のあちこちで確認できる。SNSとネットコミュニティには「広告認証ショット」があふれ、SEVENTEENのカムバックへの関心の高さを感じさせた。SEVENTEENは10月14日に「SPILL THE FEELS」を発売する。彼らは「感情を吐き出せ」という意味のニューミニアルバムを通じて、皆が共感できる話を伝える予定だ。これに先立ち、同月12日と13日、高陽(コヤン)総合運動場のメインスタジアムでワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」が幕を開ける。彼らは韓国公演を皮切りにアメリカ、日本、アジアを行き来し、“公演の達人”の名声を証明する。