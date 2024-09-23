º´Æ£¹°Æ»¡¢¤â¤â¥¯¥í¤é¤«¤éÌã¤Ã¤¿¤ª¸«Éñ¤¤¤ò¸ø³«¡Ö³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡NHK¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±ÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Ç10ÂåÌÜ¡ØÂÎÁà¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡Ù¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¹°Æ»¤¬22Æü¤Ë¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¡È¤â¤â¥¯¥í¡É¤³¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ä¡È¤¨¤Ó¤Á¤å¤¦¡É¤³¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤é¤«¤éÄº¤¤¤¿¤ª¸«Éñ¤¤¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤â¤â¥¯¥í¡¦É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢º´Æ£¤ÏºÊ¡¦µ×Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ø¥µ¥¯¥Ã¤È¡ª¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º ¥¹¥¿¥×¥é¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¼ýÏ¿ÅöÆü¤Ï¡¢»ä¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤ª¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤Î³§ÍÍ¤«¤éÁÇÅ¨¤Ê¤ª¸«Éñ¤¤¤òÄº¤¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Ï¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¨¤Ó¤Á¤å¤¦¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈºÊ¤È¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¤â¤â¥¯¥í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¼«¿È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÊüÁ÷¤Ï¡¢9·î23Æü¤¬¡Ø»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡Ù¤µ¤ó¡£9·î30Æü¤¬¡Ø¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡Ù¤µ¤ó¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£