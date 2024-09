東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの41日間、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

ディズニーホテルの各レストランでも“ディズニー・クリスマス2024”にちなんだスペシャルメニューが提供されます。

今回は、そんな“ディズニー・クリスマス2024”の期間中に、東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニューを紹介していきます。

東京ディズニーランドホテル/ドリーマーズ・ラウンジ“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニュー

提供期間:2024年11月8日〜2024年12月25日

東京ディズニーランドホテルのレストランでは2024年11月15日(金)から12月25日(水)の期間、“ディズニー・クリスマス2024”にちなんだスペシャルメニューが登場☆

「ドリーマーズ・ラウンジ」でも、クリスマス気分をより盛り上げてくれる「アフタヌーンティーセット」と「ディナーセット」、「スペシャルドリンク」が提供されます。

“ディズニー・クリスマス”アフタヌーンティーセット

価格:6,000円

提供時間帯:ランチ&スウィーツ

サンドウィッチ&オードヴル・カブのムース 柚子のジュレ添え・トマトとビーツのスープ・海老のカンパリオレンジマリネ レホールクリーム・ジャンボン・ブランとペッパージャックのバゲットサンド・クリームチーズとドライフルーツのテリーヌ・鴨肉のローストとアーティチョークのマリネ・紅ズワイ蟹とセロリアークのマリネ レムラードソーススコーン&ブレッド・キャラメルスコーン・ピスタチオブレッドデザート・ホワイトチョコレートのムースグラッセ・レモンソルベ・マロンパンナ・コッタ・モワルーショコラコーヒー または 紅茶・別途700円で「季節のプレミアムティー」をご注文いただけます。・同じ種類のみおかわり無料です。(種類を変更する場合は別途料金が発生します。)

種類豊富なオードヴルを少しずつ贅沢にいただける「“ディズニー・クリスマス”アフタヌーンティーセット」

キャラメルスコーンは、クリスマスの妖精「リルリンリン」モチーフ、ピスタチオブレッドはクリスマスリースがモチーフになっていてとってもかわいい☆

また、トマトとビーツのスープはお食事との相性も抜群です。

デザートプレートには、「リルリンリン」のデコレーションや、キャンドルに見立てたスウィーツも!

※プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

※東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトよりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります。

※ご利用時間は120分といたします。

“ディズニー・クリスマス”ディナーセット

価格:7,500円

提供時間帯:ディナー&カクテル

真鯛のマリネと魚介のメリメロ リース風サラダ仕立て ローズ風味のヴィネグレットトピナンブールのスープ国産牛もも肉のローストと牛バラ肉のブレゼ オニオンソースブレッドあまおうのムースとエッグノッグプディング ジャージーミルクアイス

3品のお料理に、ブレッドとデザートプレートがいただける「“ディズニー・クリスマス”ディナーセット」

サラダはクリスマスリース仕立てで、見た目もカラフルで楽しい!

そしてデザートプレートにはあたたかそうなお洋服を着た「ミッキーマウス」に「ミニーマウス」、「プルート」や、フルーツのデコレーションが添えられています。

あまおうのムースやジンジャーミルクのアイスも、コロンとしていてまるで雪のよう☆

※プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ドリーマーズ・ラウンジ」(クリスマスディナーセット限定)よりお申し込みください。※2024年10月3日(木)13:00より受付を承ります。

なお、東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトでディズニーホテルの宿泊を予約された方は、2024年10月3日(木)13:00以降、宿泊予約(バケーションパッケージ、客室のみ)成立後、予約・購入履歴からもご予約いただけます。

※1日の提供数に限りがあります。

※ご利用時間は120分といたします。

“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク

価格:各1,500円

提供時間帯:ランチ&スウィーツ/ディナー&カクテル

「ドリーマーズ・ラウンジ」では、2種類の“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンクが登場します。

〜ヴァーミリオンツリー〜(画像左)

クランベリージュース、ストロベリーシロップ、ストロベリーピュレ、ジンジャーエール、ホイップクリーム、ストロベリー、ピスタチオ、チョコレート、銀粉

ホイップクリームや星のチョコレートがトッピングされたスペシャルドリンク「ヴァーミリオンツリー」

クランベリージュースとジンジャエールがベースのさっぱりとしたドリンクで、ストロベリーシロップやホイップクリームで甘さをプラス!

ピスタチオの食感も楽しめ、きらりと輝く銀粉で特別感もたっぷりです。

〜ジョリーデイズ〜(画像右)

ミルク、カルピス、バニラシロップ、リンゴソース、ソーダ、キャラメルホイップクリーム、チョコレート、銀粉

「リルリンリン」がモチーフになったスペシャルドリンク「ジョリーデイズ」

ミルクやカルピス、バニラシロップが入った濃厚なドリンクで、ソーダのシュワシュワがアクセントに☆

キャラメルホイップクリームで帽子を、丸いチョコレートで「リルリンリン」の耳を表現しています。

遊び心たっぷりなデコレーションが施された「アフタヌーンティーセット」や「ディナーセット」、2種類から選べる「スペシャルドリンク」

東京ディズニーランドホテル/ドリーマーズ・ラウンジ“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニューの紹介でした☆

