ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、楽しいアートがインテリアのポップなアクセントにもなる、ディズニー&ピクサーデザイン「一枚絵のような遮光・遮熱カーテン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー&ピクサー「一枚絵のような遮光・遮熱カーテン」

© Disney / Pixar

サイズと価格:【約100×110】9,590円(税込)、【約100×120】9,590円(税込)、【約100×135】9,990円(税込)、【約100×150】10,490円(税込)、【約100×178】11,490円(税込)、【約100×185】11,490円(税込)、【約100×192】12,400円(税込)、【約100×200】12,400円(税込)、【約100×210】13,400円(税込)

品質:ポリエステル100%

遮光2級(遮光率99.80%以上99.99%未満)

アジャスターフック付き

付属品:タッセル2本

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※洗濯機をご使用の際は、洗濯ネットに入れてください。

※セット内容: カーテン2枚組(両開き)

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』に登場する「アンディ」のお部屋をイメージしたデザインのカーテン。

左右で一枚のアートになり、窓辺を明るく楽しく彩ります!

雲柄の「アンディ」の部屋の壁紙や、おもちゃ箱を描いたアートはファンはもちろん、子供たちにも喜ばれそう。

© Disney / Pixar

一面には、「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」、「エイリアン」や「ジェシー」、「ボー・ピープ」に「レックス」、「ハム」、「スリンキー・ドッグ」、「ブルズアイ」、「ミスター・ポテトヘッド」、「ミセス・ポテトヘッド」の姿がカラフルにデザインされています☆

カーテンのサイズは9種類から選べ、サイズによって柄の出方が異なります。

冷暖房効率をアップする遮熱機能付きなのもうれしいポイント!

夏は直射日光熱をカットし室温の上昇を抑え、冬は冷気をカットし室温の低下を防ぎます。

ほどよく光を遮る2級遮光機能も。

2級遮光機能で日差しが和らぎ、室内を見えにくくしてくれます。

洗濯機で丸洗いできるのも魅力的☆

ネットに入れれば洗濯機で洗えるので、汚れが気になったらクリーニングに出すことなくご自宅の洗濯機で綺麗にできます。

機能性も優れているのでリビングはもちろん、寝室や子ども部屋にもぴったり。

楽しいアートがインテリアのポップなアクセントにもなる、ディズニー&ピクサーデザイン「一枚絵のような遮光・遮熱カーテン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『トイ・ストーリー』のアンディのお部屋を表現!ベルメゾン ディズニー&ピクサー「一枚絵のような遮光・遮熱カーテン」 appeared first on Dtimes.