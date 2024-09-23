¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¤Î¤ªÉô²°¤òÉ½¸½¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¡Ö°ìËç³¨¤Î¤è¤¦¤Ê¼×¸÷¡¦¼×Ç®¥«¡¼¥Æ¥ó¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢³Ú¤·¤¤¥¢¡¼¥È¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö°ìËç³¨¤Î¤è¤¦¤Ê¼×¸÷¡¦¼×Ç®¥«¡¼¥Æ¥ó¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¡Ö°ìËç³¨¤Î¤è¤¦¤Ê¼×¸÷¡¦¼×Ç®¥«¡¼¥Æ¥ó¡×
© Disney / Pixar
¥µ¥¤¥º¤È²Á³Ê¡§¡ÚÌó100¡ß110¡Û9,590±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡ÚÌó100¡ß120¡Û9,590±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡ÚÌó100¡ß135¡Û9,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡ÚÌó100¡ß150¡Û10,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡ÚÌó100¡ß178¡Û11,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡ÚÌó100¡ß185¡Û11,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡ÚÌó100¡ß192¡Û12,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡ÚÌó100¡ß200¡Û12,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡ÚÌó100¡ß210¡Û13,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊ¼Á¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
¼×¸÷2µé¡Ê¼×¸÷Î¨99.80¡ó°Ê¾å99.99¡óÌ¤Ëþ¡Ë
¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥¯ÉÕ¤
ÉÕÂ°ÉÊ¡§¥¿¥Ã¥»¥ë2ËÜ
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×
¢¨ÀöÂõµ¡¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§ ¥«¡¼¥Æ¥ó2ËçÁÈ¡ÊÎ¾³«¤¡Ë
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ó¥Ç¥£¡×¤Î¤ªÉô²°¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¡£
º¸±¦¤Ç°ìËç¤Î¥¢¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁëÊÕ¤òÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡ª
±ÀÊÁ¤Î¡Ö¥¢¥ó¥Ç¥£¡×¤ÎÉô²°¤ÎÊÉ»æ¤ä¡¢¤ª¤â¤Á¤ãÈ¢¤òÉÁ¤¤¤¿¥¢¡¼¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤½¤¦¡£
© Disney / Pixar
°ìÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥Ã¥Ç¥£¡×¤ä¡Ö¥Ð¥º¡¦¥é¥¤¥È¥¤¥ä¡¼¡×¡¢¡Ö¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡×¤ä¡Ö¥¸¥§¥·¡¼¡×¡¢¡Ö¥Ü¡¼¡¦¥Ô¡¼¥×¡×¤Ë¡Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¡Ö¥Ï¥à¡×¡¢¡Ö¥¹¥ê¥ó¥¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¡×¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥º¥¢¥¤¡×¡¢¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥Æ¥È¥Ø¥Ã¥É¡×¡¢¡Ö¥ß¥»¥¹¡¦¥Ý¥Æ¥È¥Ø¥Ã¥É¡×¤Î»Ñ¤¬¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥«¡¼¥Æ¥ó¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï9¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¡¢¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÁ¤Î½ÐÊý¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎäÃÈË¼¸úÎ¨¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¼×Ç®µ¡Ç½ÉÕ¤¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
²Æ¤ÏÄ¾¼ÍÆü¸÷Ç®¤ò¥«¥Ã¥È¤·¼¼²¹¤Î¾å¾º¤òÍÞ¤¨¡¢Åß¤ÏÎäµ¤¤ò¥«¥Ã¥È¤·¼¼²¹¤ÎÄã²¼¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¤Û¤É¤è¤¯¸÷¤ò¼×¤ë2µé¼×¸÷µ¡Ç½¤â¡£
2µé¼×¸÷µ¡Ç½¤ÇÆüº¹¤·¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢¼¼Æâ¤ò¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀöÂõµ¡¤Ç´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¡ù
¥Í¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ì¤ÐÀöÂõµ¡¤ÇÀö¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤´¼«Âð¤ÎÀöÂõµ¡¤ÇåºÎï¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½À¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿²¼¼¤ä»Ò¤É¤âÉô²°¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
³Ú¤·¤¤¥¢¡¼¥È¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö°ìËç³¨¤Î¤è¤¦¤Ê¼×¸÷¡¦¼×Ç®¥«¡¼¥Æ¥ó¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¤Î¤ªÉô²°¤òÉ½¸½¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¡Ö°ìËç³¨¤Î¤è¤¦¤Ê¼×¸÷¡¦¼×Ç®¥«¡¼¥Æ¥ó¡× appeared first on Dtimes.