今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ルーターや電源タップをかわいく隠しながら収納できる、ディズニーデザイン「充電ならお任せ!タップ&ルーター収納ボックス」の紹介をします☆

ベイマックス ディズニー「充電ならお任せ!タップ&ルーター収納ボックス」

© Disney

価格:16,900円(税込)

サイズ:幅42、奥行15、高さ60cm

耐荷重量:【天板・棚板】1kg

主材:繊維板(MDF<ラッカー塗装>)

可動棚:1枚

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ベイマックス」デザインのタップ&ルーター収納ボックス。

充電中の「ベイマックス」がモチーフになっています!

そして真っ赤なボディが新鮮で、その存在感に和みそう。

© Disney

内部の棚板は8段階可動式。

収納するアイテムに合わせて簡単に調整することができます◎

© Disney

モバイル充電がメインなら上段にタップ、下段にルーターを。

また、お掃除ロボットメインなら、タップは下段に置くのがオススメです。

下部にはお掃除ロボットの充電スポットを置いてもOK!

© Disney

天板は開閉式です。

上からモノを出し入れできて便利☆

© Disney

コードも一緒に逃せる広めの巾木よけもうれしいポイント。

壁にぴったりとつけて置くことができます。

© Disney

壁側につけて置くのはもちろん、テレビ台の脇にも置いてもかわいい!

コンパクトなサイズ感なので、様々な場所にフィットします。

スマホやゲーム機の充電ステーションとしても。

ルーターや電源タップを可愛く隠しながら収納できる、ディズニーデザイン「充電ならお任せ!タップ&ルーター収納ボックス」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

