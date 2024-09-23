µð¿Í¡¦ºäËÜ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Á°Æü3ÅÙ¤ÎÆÀÅÀ·÷¤ÇÁ´¤ÆËÞÂà¡¡2°Ìºå¿À¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡¼ºå¿À¡Ê2024Ç¯9·î23Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡4Ç¯¤Ö¤êV¤Ø¸þ¤±¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯6¤¬ÅÀÅôÃæ¤Îµð¿Í¤Ï23Æü¡¢Å¨ÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤Çºå¿À¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤ÏÁ°Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç¡Ö6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·2²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÃæÈô¡¢4²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇÆóÈô¡¢6²ó1»àËþÎÝ¤Ç¤âÆóÈô¤ËÅÝ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢3ÅÙ¤ÎÆÀÅÀ·÷¤ÇÁ´¤ÆËÞÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹¥Åê¤Î¿ûÌî¤ò±ç¸î¤Ç¤¤º¡¢6²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¥Ù¥ó¥Á¤ËÂà¤¡ÖÌÀÆü¤ä¤êÊÖ¤¹¡©¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡´Ý
2ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡ÀõÌî
3ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡µÈÀî
4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡²¬ËÜÏÂ
5ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡Âç¾ëÂî
6ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡¥â¥ó¥Æ¥¹
7ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡´ßÅÄ
8ÈÖ¡¦Í··â¡¡ÌçÏÆ
9ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¡¥°¥ê¥Õ¥£¥ó