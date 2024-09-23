Ç½ÅÐ¹ë±«¤Ç6¿Í»àË´¡¦6¿ÍÉÔÌÀ Ìó4000¸Í¤ÇÄäÅÅ¡¢ÃÇ¿å¤âÂ³¤¯
µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë6¿Í¤¬»àË´¡¢¤¤¤Þ¤À6¿Í¤Î¹ÔÊý¤ä°ÂÈÝ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤«¤é¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¡ÖÎØÅç»Ô¤ÎÃæ²°¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¡¢¹ñÆ»249¹æ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÕ¤ê°ìÂÓ¤¬ÅÚº½Êø¤ì¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅÚº½Êø¤ì¤ÇÊ£¿ô¤Îºî¶È°÷¤ä½»Ì±¤Î°ÂÈÝ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎØÅç»Ô¤Î¹ñÆ»249¹æ¡ÖÃæ²°¥È¥ó¥Í¥ë¡×¶á¤¯¤Ç¤Ï¡¢22Æü¡¢¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤ò´Þ¤àÃË½÷14¿Í¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á4¿Í¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ÃËÉÂâ°÷¤È¤È¤â¤Ë²¼»³¡£»Ä¤ë10¿Í¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»Ì±¤ÎÃËÀ1¿Í¤Èºî¶È°÷¤ÎÃËÀ1¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸©Æâ¤Ç¤Ï6¿Í¤¬»àË´¡¢6¿Í¤Î¹ÔÊý¤ä°ÂÈÝ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤âÈï³²¤¬¡Ä
ÄäÅÅ¤äÃÇ¿å¤ÎÈï³²¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÎ¦ÅÅÎÏÁ÷ÇÛÅÅ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸áÁ°10»þÈ¾»þÅÀ¤ÇÎØÅç»Ô¤ÇÌó2700¸Í¡¢¼î½§»Ô¤ÇÌó910¸Í¡¢Ç½ÅÐÄ®¤ÇÌó340¸Í¤Ê¤É¤¬ÄäÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¼î½§»Ô¤Ç1738¸Í¡¢ÎØÅç»Ô¤ÇÌó6200¸Í¤¬ÃÇ¿å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç½ÅÐÄ®¤Ç¤ÏÄäÅÅ¤Î±Æ¶Á¤Ç°ìÉô¤Î²¾Àß½»Âð¤Ç¿åÆ»¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ»Ï©¤Ï¡¢¸áÁ°6»þ¤´¤í¤ËÇ½±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¡Ö·ê¿åIC¡×¤È¡Ö¤Î¤ÈÎ¤»³¶õ¹ÁIC¡×´Ö¤ÎÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¼·ÈøIC¡×¤È¡Ö¼·ÈøÂçÇñIC¡×¤Î´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹ñÆ»249¹æ¤ò´Þ¤á¤¿25Ï©Àþ48¤«½ê¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÂçÁ¥,
½»Âð,
Ë¡Í×,
»ûÅÄ²°,
Ê©ÃÅ,
À¸²Ö,
¿ÀÆàÀî,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥À¥¤¥¹,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö