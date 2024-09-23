10·î¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á¿·´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¡Ä¸½Ìò»þÂå¤Ë¹Åç¤Ç¤â¥×¥ì¡¼
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï23Æü¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á¿·´ÆÆÄ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤ÏFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ï9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç1Ê¬1ÇÔ¤ÎÌ¤¾¡Íø¡£À®ÀÓÉÔ¿¶¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2018Ç¯²Æ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥°¥é¥Ï¥à¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É´ÆÆÄ¤¬20Æü¤Ë¼Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤Ï¡¢10·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWÇÕºÇ½ªÍ½ÁªÂè3Àá¤ÎÃæ¹ñÂåÉ½Àï¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Øºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡Ù¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¸½ºß51ºÐ¤Î¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ä¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¹Åç¤Ç¤Ï¸½ºßÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÈÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¤Ï¥·¥É¥Ë¡¼FC¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ß»Ï¤á¡¢2011Ç¯5·î¤«¤é2017Ç¯10·î¤Ë¤«¤±¤ÆÎ¨¤¤¤¿¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¥é¡¼¥º¤Ç¤Ï2014Ç¯¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤òÀ©ÇÆ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥«¥é¥Ó¥å¥¯¥¹¥Ý¥ë¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë¤ä¥Ñ¡¼¥¹¡¦¥°¥í¡¼¥ê¡¼¡¢¥¯¥µ¥ó¥Æ¥£¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¡Ë¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¤Ç´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ï9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿WÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç1Ê¬1ÇÔ¤ÎÌ¤¾¡Íø¡£À®ÀÓÉÔ¿¶¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2018Ç¯²Æ¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥°¥é¥Ï¥à¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É´ÆÆÄ¤¬20Æü¤Ë¼Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤Ï¡¢10·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWÇÕºÇ½ªÍ½ÁªÂè3Àá¤ÎÃæ¹ñÂåÉ½Àï¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Øºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡Ù¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡°úÂà¸å¤Ï¥·¥É¥Ë¡¼FC¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ß»Ï¤á¡¢2011Ç¯5·î¤«¤é2017Ç¯10·î¤Ë¤«¤±¤ÆÎ¨¤¤¤¿¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¥é¡¼¥º¤Ç¤Ï2014Ç¯¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤òÀ©ÇÆ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥«¥é¥Ó¥å¥¯¥¹¥Ý¥ë¡Ê¥È¥ë¥³¡Ë¤ä¥Ñ¡¼¥¹¡¦¥°¥í¡¼¥ê¡¼¡¢¥¯¥µ¥ó¥Æ¥£¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¡Ë¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¤Ç´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¡£