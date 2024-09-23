µð¿Í¡¢Á°ÌëÆÀÅÀ·÷¤Ç£³ÅÙËÞÂà¤ÎºäËÜ¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡¡µÕÅ¾£Ö¤òÁÀ¤¦ºå¿À¤Ï¹â¶¶¤¬ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø
¡¡¡Öºå¿À¡Ýµð¿Í¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡µÕÅ¾£Ö¤òÁÀ¤¦ºå¿À¤Ï¡¢¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤È¤ÎÅ·²¦»³£²Ï¢Àï¤Î½éÀï¤òÀ©¤·¡¢£±¥²¡¼¥àº¹¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢¾¡¤Ø¸þ¤±¤ÆÂç»ö¤ÊÅÁÅý¤Î°ìÀï¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¹â¶¶¤¬¾å¤¬¤ë¡£º£µ¨½éÂÐÀï¤È¤Ê¤ëµð¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ»»£±£³»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£µ¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£´£°¤À¤¬¡¢¸½ºß£³Ï¢¾¡Ãæ¤À¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤Ï¤¹¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤ÎÀ¼±ç¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡£Á°Æü£³ÅÙ¤ÎÆÀÅÀ·÷¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦ºäËÜ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç³«»Ï¤Ï£±£´»þ¤ÎÍ½Äê¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Úµð¿Í¡Û
¡¡£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡´Ý
¡¡£²ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡ÀõÌî
¡¡£³ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡µÈÀî
¡¡£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡²¬ËÜÏÂ
¡¡£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡Âç¾ëÂî
¡¡£¶ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡¥â¥ó¥Æ¥¹
¡¡£·ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡´ßÅÄ
¡¡£¸ÈÖ¡¦Í··â¡¡ÌçÏÆ
¡¡£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¡¥°¥ê¥Õ¥£¥ó
¡¡¡Úºå¿À¡Û
¡¡£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡¶áËÜ
¡¡£²ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÃæÌî
¡¡£³ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡¿¹²¼
¡¡£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡Âç»³
¡¡£µÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡º´Æ£µ±
¡¡£¶ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡°æ¾å
¡¡£·ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡ÇßÌî
¡¡£¸ÈÖ¡¦Í··â¡¡ÌÚÏ²
¡¡£¹ÈÖ¡¦Åê¼ê¡¡¹â¶¶