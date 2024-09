サバイバル番組『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』第1話にて、新人グループ・8TURNのミョンホが大胆なパフォーマンスで参加者の度肝を抜いた。

【映像】ワイングラスを片手で粉々にした過激パフォーマンス

『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』は、7組のK-POPボーイズグループが“ACE(エース)”の座をかけて激突する番組。CRAVITY、THE NEW SIX、YOUNITE、TEMPEST、8TURN、そして2020年放送『Road to Kingdom』からの続投となるONEUS、ATBOとJUST Bが合体したプロジェクトグループThe CrewOneが参加している。MCはSHINeeのテミンが務める。

「セクシーコンセプトを選ぶとは」参加者も驚き

2023年にデビューした8人組グループ・8TURNのミョンホ。金髪をセンター分けにしたビジュアルとバキバキの腹筋で、初登場時から「チョコレートみたいな腹筋だね」と参加者から注目される。

そんな彼は、グループから代表者1人がエースとしてパフォーマンスを披露する第1ラウンドの“エースバトル”にエースとして参加。グループ内でメインボーカル、メインダンサーを担うミョンホは、メンバーからの期待を背負いつつ、「ソロステージも初めてだし、サバイバル番組も初めて。初めてづくしです。すべてを出し尽くしたいと思います」と意気込んだ。

ミョンホは「In Vino Veritas」に乗せて、オリジナルのパフォーマンスを披露。目隠しをして赤いソファに寝そべり、マッチの火を吹き消す強烈なオープニングから、ソファへ逆さまに寝転がり、抜群のスタイルを生かして官能的なダンスを見せていく。ミョンホが悩ましげな表情で目隠しを取ると、大きな歓声が起こった。

そして勢いよく前転をしてソファごと倒れ、最後にはワイングラスを片手で割るという強烈なパフォーマンスでフィナーレ。参加者からは「これは1位だ!」「本当にかっこいい」「一番遅くデビューしたチームがセクシーコンセプトを選ぶとは」と絶賛の声が上がり、視聴者からも「すごいってこれは」「スタイル良すぎ」「見せ方上手い」「すげえええ」「握力やばくないか!?」と興奮したようなコメントが多数寄せられた。

