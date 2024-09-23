Æ²ËÜ¹ä¤Ë¤è¤ë.ENDRECHERI. ¿·¶Ê¤Ç¥¸¥çー¥¸¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¤È½é¥³¥é¥Ü¡¡¡ØBlue Note JAZZ FESTIVAL¡Ù¤ÇÈäÏª¤â
¡¡Æ²ËÜ¹ä¤Ë¤è¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È .ENDRECHERI.¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö»¨Ì£ feat. George Clinton¡×¤ò10·î9Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Æ²ËÜ¹ä¡¢Âà½ê¤È¶¦¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¡È»Ï¤Þ¤ê¡É¤Î°ìÊâ¡¡¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤òÄü¤á¤Ê¤¤³Ð¸ç¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢9·î21Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØBlue Note JAZZ FESTIVAL in JAPAN 2024¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¡¢Æ²ËÜ¹ä¤¬·É°¦¤¹¤ë¥¸¥çー¥¸¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£»¨Ì£¡Ê¡áThat¡Çs me¡Ë¤òÂç»ö¤Ë¤·¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Ú¶Ê¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¤Î»þÂå¤Ë¡¢¼þ¤ê¤È¼«Ê¬¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö»¨Ì£¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò´§¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¸ø±é¤Ç¤Ï.ENDRECHERI.¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢MC¤Ç¡ÖËÍ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥¸¥çー¥¸¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¤È¤Î³Ú¶Ê¡£µîÇ¯¥¸¥çー¥¸¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¤È¥é¥¤¥Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Æü¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¶Ê¤òºî¤í¤¦¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤ò°¦¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ò¡¢°Õ»Ö¤ò¿®¤¸¤ÆÀ¸¤¤è¤¦¡¢º£¤È¸þ¤¹ç¤¤Àï¤¦¿Í¡¹¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢³Ú¶Ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢¿·¶Ê¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë