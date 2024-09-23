ÀìÌç³Ø¹»¤òÁª¤ó¤ÀÂ©»Ò¤Ë¡¢¥Þ¥ÞÍ§¡ÖÀÎ¤«¤éÆ¬°¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¿ôÇ¯¸å ¢ª ¸ß¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡©
³Ø¹»¤ÎÀ®ÀÓ¤äÊÐº¹ÃÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤Ï·è¤·¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®ÀÓ¤òºàÎÁ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿ÊÏ©¤Î¤³¤È¤Ç¥Þ¥ÞÍ§¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿É®¼Ô¤ÎÃÎ¿ÍC¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©
¤½¤Î»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢ÄÌ¤Ã¤¿³Ø¹»¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬Í¥½¨¤Ê¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤¬¤É¤ó¤ÊÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë»ñ³Ê¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§60Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯6·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¤¢¤¹¤ª¤«¤¢¤¹¤«
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§ã·Æ£ÎÐ»Ò
Âç³ØÂ´¶È¸å¤ËÆ±¿Íºî²È¤äÀÜµÒ¶È¡¢°åÎÅ»öÌ³¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¶È¤ò·Ð¸³¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤ò³è¤«¤¹¤Ù¤¯¥é¥¤¥¿ー¤ËÅ¾¸þ¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦µ»ö¤ò¼¹É®¡£