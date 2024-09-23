Ç½ÅÐ¹ë±«¤ÎÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤Ø¡¡²¬»³»Ô¤Î¹ñºÝ°åÎÅ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢AMDA¤¬¿¦°÷2¿Í¤òÇÉ¸¯
¹ñºÝ°åÎÅ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢AMDA
¡¡²¬»³»Ô¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯¹ñºÝ°åÎÅ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡ÖAMDA¡×¤Ï¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤¿ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ë¡¢23Æü¡¢¿¦°÷2¿Í¤òÇÉ¸¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä´À°°÷¤ÎÂçÀ¾¾´¤µ¤ó¤È´Ç¸î»Õ¤Î¾®ÀîÄ¾Èþ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÈï³²¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤È¤â¤Ë¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë»Ù±ç¤ÎÆâÍÆ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡AMDA¤Ï¡¢2024Ç¯1·î1Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢1·î7Æü¤«¤é2·î3Æü¤Þ¤ÇÎØÅç»Ô¤Ç°åÎÅ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢±ä¤Ù792¿Í¤ò¿Ç»¡¡£8·î¤Ë¤ÏÎØÅçÃæ³Ø¹»¤Î¹»¼ËÍøÍÑºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤¿Éü¶½»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£