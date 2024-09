BABYMONSTER¡¢¥½¥¦¥ë¸ø±é¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É±ÇÁü¤ò¸ø³«¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼Ã£¤Î¡È¥Õ¥¡¥ó°¦¡É¤ËÃíÌÜ

YG ENTERTAINMENT(以下、YG)の新人ガールズグループBABYMONSTERが、4ヶ月間の初ファンミーティングツアーを終え、意味深かった所懐とファンに向けた切ない気持ちを伝えた。YGは20日、公式ブログを通じてツアーの終着地だったソウル公演のビハインドから、その長い道のりに込められた7人のメンバーたちの率直な努力が盛り込まれた「BABYMONSTER-SEE YOU THE RE BEHIND in SEOUL」を掲載した。

最後の公演当日、会場はBABYMONSTERを応援するために集まったMONSTIEZ(ファンダム名)でいっぱいだった。フィナーレを控えたメンバーたちは「緊張するが、あと少しでファンの方々と交流できるのでわくわくする」とし、皆の応援の中で熱意を燃やした。公演が始まると客席を埋めたファンたちは熱烈な歓呼で応え、BABYMONSTERは本舞台からアンコールまで、エネルギーを注ぎながら最高のパフォーマンスを披露した。観客たちもやはり疲れを知らない情熱で、最後まで共にしながら忘れられない思い出を作った。まさに、BABYMONSTERの真心のこもった悩みと貴重な汗が完成させた特別な旅路だった。グローバルファンとの初めての交流であるだけに、メンバーたちは製作会議から直接セットリストに意見を出すなど、絶え間ない練習とコミュニケーションのための悩みを繰り返し、彼女たちの成長をうかがわせた。何よりも数回の公演を経て感じた感情とファンに対する愛情が真正性を加え、人々を感動させた。メンバーたちは「ツアーを通じてファンと特別な思い出を作ることができて幸せだった。たくさん愛されているということを感じた。心から感謝する」と感想を伝えた。BABYMONSTERは最近、アジア7都市12回にわたるデビュー初のファンミーティングツアーと日本最大の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」の舞台を盛況裏に終えた。勢いに乗って今秋、初の正規アルバムを発表するなど、活発な活動を続けていく予定だ。