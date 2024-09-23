ÄÍÅÄÀî¤ÎÎ®°è¤Ç¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤òÁÜ¤¹·Ù»¡´±¤é=2024Ç¯9·î23Æü¸áÁ°9»þ57Ê¬¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ôµ×¼êÀîÄ®¡¢¶âµïÃ£Ï¯»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÄÌ¿®¾ã³²¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¡¢¼î½§»Ô¡¢Ç½ÅÐÄ®¤Ç¤ÎÈï³²¤¬Âç¤­¤¤¡£

¡ÚÆ°²è¡ÛÁÜº÷ºÆ³«¡¡4¿Í¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤Ê¤¤ÎØÅç»Ôµ×¼êÀîÄ®¤Ç

¡¡ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë»Í¤Ä¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ´ðÃÏ¶É¤Î¤¦¤Á¡¢274¶É¡Ê23Æü¸áÁ°7»þÈ¾»þÅÀ¡Ë¤ÇÄäÇÈ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÄäÅÅ¤Ë¤è¤ë´ðÃÏ¶É¤Ø¤ÎÅÅ¸»¶¡µë¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¡×¡ÊÂç¼ê·ÈÂÓ²ñ¼Ò¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£

¡¡ÈïºÒÃÏ¤Ø¤Î»Ù±ç¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ÈÂÓ³Æ¼Ò¤Ï¡¢°ÜÆ°ÅÅ¸»¼Ö¤ä°ÜÆ°´ðÃÏ¶É¼Ö¤òÂ¾¤ÎÃÏ°è¤«¤é½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÈòÆñ½ê¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¤Ë¿Í¹©±ÒÀ±¤Ë¤è¤ëÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢ÌµÎÁ¤ÇWiFi¡Ê¥ï¥¤¥Õ¥¡¥¤¡Ë¤ËÀÜÂ³¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¿åË×¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¸þ¤±¤Ë¥Ç¡¼¥¿Éüµì¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÌµ½þ²½¤·¤¿¤ê¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¸Î¾ã¡¦½¤ÍýÈñÍÑ¤ò¸ºÌÈ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£

¡¡°ÂÈÝ³ÎÇ§¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖºÒ³²ÍÑÅÁ¸À¥À¥¤¥ä¥ë¡Ê171¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É¤«¤é²»À¼¤ÇÅÁ¸À¤ò»Ä¤»¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤¬¤Ç¤­¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤«¤éÅÁ¸À¤òÊ¸»ú¤ÇÆþÎÏ¤Ç¤­¤ë¡ÖºÒ³²ÍÑÅÁ¸ÀÈÄ¡Êweb171¡Ë¡×¤âÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£

¡¡ÁíÌ³¾Ê¤Ï¾ÊÆâ¤Ë¾ðÊóÏ¢Íí¼¼¤òÀßÃÖ¤·¡¢¿¦°÷2¿Í¤òÀÐÀî¸©Ä£¤ËÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ß±«¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÄÌ¹Ô²ÄÇ½¤ÊÆ»Ï©¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½ç¼¡¡¢Éüµìºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¾ã³²¾õ¶·¤Ï²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£