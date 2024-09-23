Æ£»Þ¡¢ÇðU-18½êÂ°¤ÎGK·ªÀ´ÂÁ»Ö¤¬2025¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþÆâÄê¡ª¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡×
Æ£»ÞMYFC¤Ï23Æü¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-18¤Ë½êÂ°¤¹¤ëGK·ªÀ´ÂÁ»Ö(18)¤Î2025¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹Åç¸©½Ð¿È¤Î·ªÀ´¤Ï¡¢U-11¤è¤êÇð¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¡£U-18¤Þ¤Ç½çÄ´¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Ï2¼ïÅÐÏ¿¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Íèµ¨¤è¤êÆ£»Þ¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·ªÀ´¤Ï¡¢Æ£»Þ¤ÈÇð¤ÎÎ¾¥¯¥é¥Ö¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Æ£»ÞMYFC
¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÆ£»ÞMYFC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-18¤Î·ªÀ´ÂÁ»Ö¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤ò¡¢Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÆ£»ÞMYFC¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤·¤«¤·ËÍ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤³¤³¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ£»ÞMYFC¤«¤éÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÀµ³Î¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¡¦²Ì´º¤ÊÈô¤Ó½Ð¤·¡¦Ã¯¤è¤ê¤âÀ¼¤ò½Ð¤¹ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤ÎÁ°¤Ç1Æü¤Ç¤âÁá¤¯Æ£»ÞMYFC¤Î¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤ê¡¢¾¡Íø¤Ø¤Î¹×¸¥¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÌ´¡¦´õË¾¡¦Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Æü¡¹ÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤ºÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÖºÇ¸å¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇËÍ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿²ÈÂ²¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¥«¥Ê¥ê¡¼¥Ë¥çFC¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢Í§¿Í¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸Êý¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¢¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë
¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÆ£»ÞMYFC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-18¤Î·ªÀ´ÂÁ»Ö¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤·¤ÆËÍ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ëÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¡¢¼«Ê¬¤ò¿Í¤È¤·¤Æ¤âÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢Í§¿Í¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡ØÇð¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¤³¦¤ÇÀï¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾ï¤Ë¾å¤ò¤á¤¶¤·¡¢Æü¡¹ÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤ºÀ®Ä¹¤·Â³¤±¡¢¤Þ¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ8Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎCL¤¬³«Ëë¡ª
¥Ó¥Ã¥°¥«¡¼¥ÉÌÜÇò²¡¤·¤ÎÀï¤¤¤ò
WOWOW¤¬ÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¹Åç¸©½Ð¿È¤Î·ªÀ´¤Ï¡¢U-11¤è¤êÇð¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¡£U-18¤Þ¤Ç½çÄ´¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Ï2¼ïÅÐÏ¿¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Íèµ¨¤è¤êÆ£»Þ¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·ªÀ´¤Ï¡¢Æ£»Þ¤ÈÇð¤ÎÎ¾¥¯¥é¥Ö¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Æ£»ÞMYFC
¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÆ£»ÞMYFC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-18¤Î·ªÀ´ÂÁ»Ö¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤ò¡¢Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÆ£»ÞMYFC¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÇ¸å¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇËÍ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿²ÈÂ²¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¥«¥Ê¥ê¡¼¥Ë¥çFC¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢Í§¿Í¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸Êý¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¢¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë
¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÆ£»ÞMYFC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-18¤Î·ªÀ´ÂÁ»Ö¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤·¤ÆËÍ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ëÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¡¢¼«Ê¬¤ò¿Í¤È¤·¤Æ¤âÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢Í§¿Í¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡ØÇð¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¤³¦¤ÇÀï¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾ï¤Ë¾å¤ò¤á¤¶¤·¡¢Æü¡¹ÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤ºÀ®Ä¹¤·Â³¤±¡¢¤Þ¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ8Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎCL¤¬³«Ëë¡ª
¥Ó¥Ã¥°¥«¡¼¥ÉÌÜÇò²¡¤·¤ÎÀï¤¤¤ò
WOWOW¤¬ÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é