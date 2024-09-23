AB6IX¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBORN LIKE THIS¡×¥«¥ß¥ó¥°¥¹¡¼¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸ø³«¡ª10·î10Æü¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯
AB6IX¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¹¡¼¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
AB6IX¤Ï23Æü¡¢¸ø¼°SNS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢9th EP¡ÖBORN LIKE THIS¡×¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¹¡¼¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤È¿±þ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¡¢PARTY¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÊÉ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÅ½¤é¤ì¤Æ¥Ò¥Ã¥×¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Å¤¤ÇØ·Ê¤ÎÃæ¤ÎÉ÷Á¥¤ä¾ÈÌÀ¤Ê¤É¤¬¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤¿¡£
´Ý¤¤¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¡ÖBORN LIKE THIS¡×¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤È¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤¿¡£
¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î²¼Éô¤Ë¤Ï¡ÖCOMING SOON¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¶¦¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäÆü¤Î¡Ö2024.10.10¡×¤¬½ñ¤«¤ì¡¢AB6IX¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î9th EP¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
AB6IX¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBORN LIKE THIS¡×¤Ï10·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£È¯Çä¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½ç¼¡ÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
AB6IX¤Ï23Æü¡¢¸ø¼°SNS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢9th EP¡ÖBORN LIKE THIS¡×¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¹¡¼¥ó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤È¿±þ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¡¢PARTY¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÊÉ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÅ½¤é¤ì¤Æ¥Ò¥Ã¥×¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Å¤¤ÇØ·Ê¤ÎÃæ¤ÎÉ÷Á¥¤ä¾ÈÌÀ¤Ê¤É¤¬¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¤¿¡£
¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î²¼Éô¤Ë¤Ï¡ÖCOMING SOON¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¶¦¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäÆü¤Î¡Ö2024.10.10¡×¤¬½ñ¤«¤ì¡¢AB6IX¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î9th EP¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
AB6IX¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBORN LIKE THIS¡×¤Ï10·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£È¯Çä¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½ç¼¡ÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£