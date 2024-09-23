¡ÚÌÀÆü24Æü¤Î¸×¤ËÍã¡ÛÂè127ÏÃ¡¡»Ä¤ê4²ó¡¡ÆÒ»Ò¡¢ÈþÀã¤ÈºÆ¤ÓÂÐÖµ¡ª¿·³ã»þÂå¤«¤é20Ç¯¡È·èÃå¡É¤Î»þ¤«
¡¡½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¡Ê30¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï24Æü¡¢Âè127ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬¿³È½¤òÃ´Åö¤·¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤ËÅÙ¡¹¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Ä´ºº´±¤Î²»±©¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤ÈÆÒ»Ò¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë´ÖÊÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡£ÆÒ»Ò¤Ï¡¢²ÈºÛ¤ËÁ÷Ã×¤µ¤ì¤¿ÊÂÌÚÈþÀã¡ÊÊÒ²¬ô¥¡Ë¤ÈºÆ¤ÓÂÐÖµ¡£ÈþÀã¤ÎÊì¡¦¿¹¸ýÈþº´¹¾¡ÊÊÒ²¬ô¥¡Ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¿·³ã»þÂå¤«¤éÌó20Ç¯¡£¡È·èÃå¡É¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Ä«¥É¥éÄÌ»»110ºîÌÜ¡£ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿»°Ê¥²Å»Ò¡Ê¤ß¤Ö¤Á¡¦¤è¤·¤³¡Ë¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¡£Àï¸å¤ÎÅìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤¿½÷ÀË¡Áâ¡¦ÆÒ»Ò¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿¥ê¡¼¥¬¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£°ËÆ£¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤Ï¡Ö¤Ò¤è¤Ã¤³¡×¡Ê17Ç¯Á°´ü¡Ë°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£µÓËÜ¤ÏÆ±¶É¤Î¡ÖÎø¤»¤Ì¤Õ¤¿¤ê¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµÈÅÄ·ÃÎ¤¹á»á¡£²»³Ú¤Ï¿¹Í¥ÂÀ»á¡£
¡¡¼çÂê²Î¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡Ö¤µ¤è¡¼¤Ê¤é¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡ª¡×¡£¸ì¤ê¤Ï½÷Í¥¡¦ÈøÌî¿¿Àé»Ò¤¬Ì³¤á¤ë¡£