¡Ú£Æ£±¡Û¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬£Æ£É£Á¤È¿¼¹ïÂÐÎ©¤ÇÅÅ·â°úÂà¤¬Éâ¾å¡Ö»ä¤Î¾Íè¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¡×
¡¡£Æ£±¤Î£³Ï¢ÇÆ²¦¼Ô¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¡¢¹ñºÝ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Á¡Ë¤È¤Î¿¼¹ï¤ÊÂÐÎ©¤Ë¤è¤ê¡¢£Æ£±¤òÅÅ·â°úÂà¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï£²£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë·è¾¡¤Ç£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î½µËö¤ËÂçÁûÆ°¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¤Î¸ø¼°²ñ¸«¤Ç¡¢¶áÁö¤ÇÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¤é¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò¡Ö¥¯¡ß¤À¡×¤ÈÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ì¤ò£Æ£É£Á¤ÏÌäÂê»ë¡£¼Ò²ñÊô»Å³èÆ°¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ò²Ê¤¹à¸·È³á¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï£Æ£É£Á¤ËÌÔÈ¿È¯¡££²£±Æü¤ÎÍ½Áª¸å¤Î¸ø¼°²ñ¸«¤Ç¤Ï£Æ£É£Á¤¬»ÅÀÚ¤ë¾ì¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤º¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë£Æ£É£Á¤¬´ØÃÎ¤·¤Ê¤¤¾ì¤Ç²þ¤á¤Æµ¼ÔÂÐ±þ¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë°ÛÎã¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¡¢£Æ£É£Á¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÉ½ÌÌ²½¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·è¾¡¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ë¡¢£Æ£±°úÂà¤Þ¤Ç¼¨º¶¤¹¤ëÇúÃÆÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ»æ¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬½èÈ³¤ò¼õ¤±¤Æ£Æ£±¤ò¼¤á¤ë¤È¶¼¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£Æ£É£Á¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬£Æ£±¤Ç¤Î¾Íè¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤À¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»ä¤Î¾Íè¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¾ï¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÈè¤ì¤ë¡×¤ÈÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤¬µî½¢¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢£Æ£±°úÂàÈ¯¸À¤ÏÃ±¤Ê¤ëà¶¼¤·á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡ÖÈà¤é¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤É¤ÎÄøÅÙ¿¿·õ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¤â¤¦½½Ê¬¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡£»ä¤Ïµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££Æ£±¤Ï»ä¤Ê¤·¤Ç¤âÂ³¤¯¤Î¤ÇÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ°úÂà¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÂ¾¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ç¤½¤Î·×²è¤òÁ°ÅÝ¤·¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ²¦¼Ô¤¬ÅÅ·â°úÂà¤È¤Ê¤ì¤Ð£Æ£±³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÂÇ·â¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£