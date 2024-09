ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年9月から全国のゲームセンターなどに順次登場する『それいけ!アンパンマン』グッズを紹介します!

セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズ

投入時期:2024年9月20日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『それいけ!アンパンマン』のグッズが、2024年9月もセガプライズから続々登場!

フルーツを持った「アンパンマン」たちのマスコットやねそべりポーズのぬいぐるみ、乗り物マスコットの3種がラインナップされます☆

それいけ!アンパンマン ころふわ フルーツぬいぐるみVer.3

サイズ:全長約11×9×15cm

種類:全4種(アンパンマン、コキンちゃん、メロンパンナちゃん、ロールパンナちゃん)

「アンパンマン」となかまたちがフルーツを持った、ふわふわのぬいぐるみ第3弾が登場。

「アンパンマン」はイチゴ、「コキンちゃん」はモモなど、それぞれ美味しそうなフルーツを持っています。

それいけ!アンパンマン ねそべりポーズぬいぐるみL Ver.3

サイズ:全長約19×28×14cm

種類:全2種(アンパンマン、コキンちゃん)

「アンパンマン」と「コキンちゃん」がねそべりポーズをした、ふわふわの柔らかいぬいぐるみ。

部屋に飾っても抱きしめてもかわいいデザインです。

それいけ!アンパンマン のりものマスコット

サイズ:全長約6×10×5cm

種類:全3種(アンパンマンごう、もぐりん、チーズバケットごう)

「アンパンマン」となかまたちの、のりもの型マスコット。

「アンパンマンごう」「もぐりん」「チーズバケットごう」の3種がラインナップされます。

コロンとしたフォルムもかわいいプライズです。

「アンパンマン」たちのかわいいぬいぐるみやマスコット全3種がラインナップ。

2024年9月20日より全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズの紹介でした☆

