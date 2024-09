セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年9月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、『キングダム ハーツII』 & you マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『キングダム ハーツII』 & you マスコット

登場時期:2024年9月20日より順次

サイズ:全長約8×4×10cm

種類:全3種(王様、ソラ、シャドウ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

人気のディズニーキャラクターやヴィランズたちが登場するRPG「キングダム ハーツ」シリーズ。

セガオリジナルの“& you(アンドユー)”デザインのマスコットに、世界中で人気を集める名作『キングダム ハーツII』のキャラクターたちが登場します!

ラインナップは「王様」「ソラ」「シャドウ」の3種類。

手足が自由に動かせる、いろんな場所に連れ歩きできるグッズです☆

王様

作中ではディズニーキャッスルの「王様」として、主人公たちを導く「ミッキーマウス」

赤を基調にした作中衣装姿でマスコット化されています。

ソラ

『キングダム ハーツII』の主人公「ソラ」

特徴的な髪型や衣装もしっかり再現された、いろいろなポーズを取らせることができるプライズです!

シャドウ

黒い姿が特徴的な「シャドウ」もマスコットにラインナップ。

「ソラ」や「王様」と一緒に飾ると、より作品の世界観を再現できそうです☆

セガオリジナルデザインのマスコットシリーズに『キングダム ハーツII』の「ソラ」「王様」「シャドウ」がラインナップ。

セガプライズのディズニー『キングダム ハーツII』 & you マスコットは、2024年9月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

